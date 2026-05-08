La MLS propone una sfida interessante nella notte tra sabato 9 maggio e domenica 10 maggio: Atlanta United-Los Angeles Galaxy, in programma alle ore 01:30. Le due squadre sono nelle zone basse della classifica, con l’Atlanta United ventitreesimo a 10 punti e i LA Galaxy diciassettesimi a 13, alla ricerca di una svolta. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO AMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

proverà a sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria fondamentale e risalire la classifica. Servirà una prestazione intensa e concreta per cambiare marcia.

I Los Angeles Galaxy, invece, cercheranno di dare continuità e migliorare il rendimento, puntando su organizzazione e qualità offensiva per mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Le probabili formazioni di Atlanta United-Los Angeles Galaxy

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del match, ma ci si attende una partita aperta, con entrambe le squadre motivate a conquistare punti preziosi. In gare come questa, la differenza può arrivare dagli episodi e dalla precisione negli ultimi metri.

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