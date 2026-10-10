Questa notte, alle 5:10 italiane, si giocherà la sfida tra América e Monterrey, valida per l'11ª giornata del Torneo Apertura 2026 della Liga MX. Un match che metterà di fronte due delle principali realtà del calcio messicano, protagoniste negli ultimi anni della lotta per il titolo nazionale e spesso rivali nelle fasi decisive del campionato.

A infuocare la vigilia della sfida ci hanno pensato Matías Almeyda, attuale allenatore del Monterrey, e Miguel Ángel Borja, attaccante colombiano e neoacquisto del Club América, protagonisti di un botta e risposta a distanza terminato con il centravanti che ha rimandato il confronto al campo.

Almeyda non guarda all'América, Borja lo avverte: "Ci vediamo allo stadio"

L'allenatore del Monterrey, chiamato a darealla propria squadra, reduce dalla pesante sconfitta per 4-2 controe che attualmente occupa lain classifica, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul percorso della squadra, senza dare troppo peso all'imminente sfida contro l’América: "Parliamo spesso di percorso e utilizziamo questa parola anche per descrivere i nostri progressi, si tratta di un processo che richiede tempo. Poi c'è la realtà del campo: siamo a metà cammino, abbiamo conquistato punti importanti ma ne abbiamo anche persi. Ci sono state prestazioni positive e altre in cui non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati".

"Credo che faccia tutto parte di un percorso. Vogliamo essere sempre più uniti, ma ci sono state partite in cui meritavamo di vincere e lo abbiamo fatto, mentre in altre non siamo riusciti a ottenere il risultato. Non prendiamo l'América come punto di riferimento per capire a che punto siamo: sappiamo già qual è la nostra situazione e cosa dobbiamo fare".

YOKOHAMA, GIAPPONE - 18 DICEMBRE: Miguel Borja (a sinistra) e Franco Armani dell'Atletico Nacional festeggiano la vittoria durante la finale per il terzo posto della Coppa del Mondo per Club FIFA tra Club America e Atletico Nacional, disputata all'International Stadium Yokohama il 18 dicembre 2016 a Yokohama, in Giappone. (Foto di Matt Roberts/Getty Images)

Alle dichiarazioni di Almeyda ha risposto Miguel Ángel Borja, neoacquisto del Club América, difendendo la propria squadra e rimandando il confronto direttamente allo stadio Azteca: "È meglio che si esprima così. Se la pensa in questo modo, vedremo domani cosa succederà. Ci incontreremo allo stadio e sarà il campo a parlare. Da parte nostra c'è grande rispetto per il Monterrey, sappiamo che è una società importante. Ci vediamo domani all'Azteca".

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Il Club América punta così a difendere il primato in classifica, attualmente condiviso con il Toluca, e a conquistare un risultato importante davanti ai propri tifosi in occasione del 110° anniversario della società, una ricorrenza che renderà la sfida allo stadio Azteca ancora più speciale per le Águilas.