André-Pierre Gignac, attaccante classe 1985, è diventato ciò che è ora grazie ad una scelta ben precisa: lasciare l'Europa per trasferirsi in Messico. Il francese, arrivato al Tigres nel 2015 dopo otto anni ad altissimi livelli con le maglie di Tolosa e Marsiglia, ha trasformato la sua esperienza in Nord America in qualcosa di molto più grande di una semplice parentesi professionale. Undici anni dopo, il suo nome è legato indissolubilmente alla storia del club e alla rivalità più importante della città, quella con il Monterrey.

Gignac, 15 gol contro il Monterrey: il record del Clásico Regio

nella storia delnon sono soltanto una statistica, in queste gare ogni rete ha un peso particolare, perché Tigres e Monterrey rappresentano due storie differenti della stessa città e ogni sfida mette in palio molto più dei semplici tre punti. Il, Gignac disputa il suo primocontro il Monterrey trovando subito la via del gol. Il centravanti realizza la seconda rete del Tigres nella vittoria per, iniziando quel percorso che lo avrebbe portato, anni dopo, a diventare il

PORTO ALEGRE, BRASILE - 15 LUGLIO: Alan Costa dell'Internacional lotta per il pallone contro André-Pierre Gignac del Tigres durante la partita tra Internacional e Tigres, valida per le semifinali della Copa Bridgestone Libertadores 2015 allo Stadio Beira-Rio il 15 luglio 2015 a Porto Alegre, Brasile. (Foto di Lucas Uebel/Getty Images)

Uno dei capitoli più importanti del rapporto tra Gignac e il Monterrey arriva nel dicembre 2017, quando le due squadre si affrontano nei quarti di finale dell'Apertura. Il Tigres arriva alla sfida con un Gignac che, fino a quel momento, aveva segnato appena una volta nelle sei precedenti partite contro i Rayados. Quella serie, però, è destinata a cambiare completamente la sua storia.

All'andata il Tigres domina e si impone 4-1, con Gignac assoluto protagonista: doppietta, e successo suo e dei compagni. Anche nella gara di ritorno, terminata 2-0, Gignac trova nuovamente due volte la via della rete. 4 gol in 2 partite, dunque, in una sfida a eliminazione diretta contro il grande rivale cittadino: una delle prestazioni più dominanti della sua carriera con la maglia del Tigres.

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L'ultimo capitolo arriva invece 7 marzo 2026, a quasi undici anni dal suo primo gol contro il Monterrey. A 40 anni, Gignac non è più un titolare fisso e dopo essere rimasto in panchina per gran parte della partita, Guido Pizarro lo manda in campo all'80'. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0 e sembra destinato a non cambiare visto l'andamento della gara.

Poi, nel recupero, arriva ancora una volta lui. Al 90'+1', Gignac riceve il pallone in area e lascia partire un potente destro incrociato che non lascia possibilità al portiere. Il Tigres vince 1-0 e il francese, entrato appena undici minuti prima, decide la partita proprio allo scadere.