Miami, anche Orlando si unisce al dolore prima del derby

Clima da panico a Miami dopo il crollo di una palazzina nella giornata di ieri. Vicinanza e unione da parte dell'Orlando a poche ore dal derby con l'Inter Miami di Beckham

Ci sono momenti in cui il calcio (la cosa più importante tra quelle meno importanti) deve essere messo in secondo piano. O almeno deve poter unire. È capitato a tutto il mondo di pregare per Christian Eriksen dopo i minuti di terrore in Danimarca-Finlandia. Capita anche in queste ultime ore dopo il crollo di una palazzina a Miami. Molti i dispersi, non si conosce il numero delle (eventuali) vittime. Un evento drammatico in cui molti presenti hanno rivisto l'11 settembre.

Il calcio per dare gioia, per donare un sorriso, per restituire la speranza. Ecco perché a poche ore dal derby tra Inter Miami e Orlando City, in cui stavolta non ci saranno polemiche, c'è stato un momento bellissimo. Sui social, infatti, l'ex squadra di Kaká ha espresso tutta la vicinanza e la solidarietà verso la comunità di Miami ripostando il tweet degli "avversari", dove il patron è un simbolo come Beckham. Il derby di Florida tra Higuain e Matuidi da una parte e Nani e Pato dall'altra si giocherà in un clima surreale. Per cercare di andare avanti.