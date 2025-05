Michail Antonio, l’incontro con i paramedici: “Sono vivo grazie a voi”

A dicembre del 2024 Antonio fu vittima di un grave incidente stradale. Ora si è aperto ai microfoni della BBC, raccontando la sua esperienze e l'incontro con chi lo ha salvato

Federico Iezzi Collaboratore 16 maggio - 17:27

Il 7 dicembre 2024 l'attaccante giamaicano del West Ham, Michail Antonio, fu vittima di un grave incidente con la sua Ferrari. Il 35enne è rimasto più di tre settimane in ospedale, ha dovuto subire un intervento chirurgico e una lunga riabilitazione fisica e mentale. Oggi ai microfoni di BBC One, il giocatore degli Hammers ha raccontato di questa terribile esperienza e dell'incontro con i paramedici che lo hanno soccorso e salvato. "Incontrare queste persone è stata una esperienza molto forte", ha dichiarato.

L'incidente di Michail Antonio — L'incidente che ha coinvolto la Ferrari di Antonio è avvenuto mentre la tempesta Darragh si stava abbattendo sulla Gran Bretagna. Il giamaicano, che non ricorda nulla di quanto accaduto, perse il controllo dell'auto, si schiantò e rimase intrappolato nella vettura. Stava tornando a casa da un allenamento. Il calciatore è stato salvato dai membri del servizio antincendio della contea di Essex che lo hanno affidato alle cure del personale dell'ambulanza. I paramedici hanno raccontato che Antonio è stato trovato sul sedile posteriore e che hanno rapidamente valutato una possibile frattura del femore.

Gli è stato somministrato un antidolorifico, è stato legato a una barella e messo in ambulanza per proteggerlo dal freddo e dalla pioggia. La stella del West Ham è stata portata al Royal London Hospital di Whitechapel dove i medici lo hanno operato. Antonio, nel corso della riabilitazione, ha potuto incontrare i suoi soccorritori. Gli incontri con i paramedici vengono offerti ai pazienti dopo incidenti che mettono a repentaglio la vita. Servono per aiutare a razionalizzare quanto accaduto.

L'incontro con i paramedici — L'attaccante ha accettato e ha conosciuto l'equipe che lo ha soccorso. Ha potuto fare domande per ricostruire cosa gli era successo. Ma prima di tutto ha voluto ringraziare: "Voglio ringraziarvi perché ovviamente non sarei qui se non fosse stato per voi. Mi avete salvato la vita, quindi siete praticamente i miei eroi". Rob Moon e il dottor James Moloney, i due paramedici dell'ambulanza, hanno raccontato di aver capito subito chi era: "C'era un indizio: sul sedile del passeggero c'era una maglietta del West Ham con sopra Antonio”.

Antonio ha chiesto anche se era stato portato in ospedale con l'elicottero e gli è stato detto di no: "Ogni volta che possiamo, voliamo verso l'ospedale perché è più veloce, ma quel giorno il pilota ha giustamente detto di no ( a causa della tempesta)." Inoltre Antonio ha rivelato di non ricordare nulla neanche dell'operazione chirurgica: "Non ricordo di essermi tagliato la faccia o altro... e di essere andato a operarmi il giorno dopo, non ricordo di averlo fatto”. Ha anche conosciuto Trish Burton, un membro del team di pazienti e familiari dell'ambulanza aerea, e le ha raccontato come i suoi cari “probabilmente hanno vissuto l'incidente più di me. Sono andati in ospedale, sono venuti a trovarmi, hanno visto come stavo".

Un periodo difficile — I mesi dopo l'incidente, quelli della riabilitazione, sono stati complessi. Antonio ha dovuto praticamente imparare nuovamente da zero a camminare, ma non solo. Ha dovuto anche affrontare e razionalizzare mentalmente quanto accaduto. Ha anche dichiarato che i suoi figli, in particolare il più grande, hanno vissuto molto male il suo incidente. E che lui è rimasto profondamente dispiaciuto dall'impatto che quanto successo ha avuto sulla sua stagione al West Ham: "Il cambio di manager è stato orribile", ha detto riferendosi al cambio di allenatore degli Hammers, passati da Julen Lopetegui a Graham Potter.

Il contratto del 35enne scade a giugno e lui è preoccupato: a causa dell'infortunio alla coscia non ha avuto l'opportunità di farsi vedere da Potter sul campo e ritiene che questo abbia influito sulla sua sanità mentale. Antonio ha affrontato anche attraverso un periodo di terapia psicologica che lo ha molto aiutato.