Enrico Pecci Redattore 17 marzo - 11:52

Michail Antonio ha concesso un'intervista alla Bbc One, raccontando tutto del suo "terribile incidente". Il 34enne calciatore del West Ham ricorda: "Arrivò la polizia e quando mi trovarono ero tra i due sedili. In realtà non ero al posto di guida. Hanno detto che sembrava che stessi cercando di uscire dal finestrino, ma poiché la mia gamba era così gravemente fratturata, il dolore probabilmente mi ha impedito di uscire".

West Ham, Antonio promette: "Tornerò a giocare, al 100%" — Il 34enne parla di "un'altra possibilità di vita"che gli è stata data dopo essere stato "vicino alla morte". Tornando sull'incidente, Antonio ha spiegato che il meteo "era ventoso, umido e orribile". L'attaccante era alla guida di una Ferrari sulla quale, a suo dire, aveva avuto dei dubbi: "Il retro dell'auto continuava a oscillare verso di me, quindi non mi sentivo al sicuro. L'avevo acquistata da tre settimane e stavo già pensando di restituirla". L'esperto giocatore degli Hammers ha anche ammesso di non ricordare niente dell'incidente, svelando però: "È strano perché per tutto il tempo mi è stato detto che ero sveglio e che parlavo con tutti: la polizia, le persone e la persona che mi ha trovato. Avevo la gamba completamente fracassata e mi hanno tirato fuori dall'auto mettendomi una stecca". "Tutti credevano che fossi riuscito a far arrivare un'ambulanza, ma l'elicottero non è riuscito a decollare a causa della tempesta, quindi mi hanno portato in ospedale", ha aggiunto.

Tre settimane fa Antonio è andato a vedere i resti della sua auto dallo sfasciacarrozze: "Mi ha dato una strana sensazione allo stomaco. Mi ha fatto capire quanto fossi vicino a morire. Avevo visto le foto, ma dal vivo era 10 volte peggio. La macchina era un disastro assoluto. È stato difficile per me". E sull'entità dell'infortunio: "Mi sono rotto l'osso del femore in quattro punti diversi. Ho subito un solo intervento chirurgico in laparoscopia. Mi hanno messo un ferro nella coscia con quattro bulloni, quindi viti e bulloni per rimetterlo insieme". Il calciatore, nel frattempo, ha ripreso a camminare: "Il mio primo chirurgo mi ha detto che non voleva che caricassi peso sulla gamba per tre mesi, il che è più o meno adesso, e potete vedere che sto camminando. Abbiamo contattato un secondo specialista che ha detto che dovevo iniziare ad aumentare di peso, passando dal 10% al 100% in tre settimane".

Antonio svela anche i suoi tempi di recupero: "Ma ho tenuto le stampelle per altre due settimane. In totale, dicono che ci vorranno dai 6 ai 12 mesi prima che la mia gamba inizi a guarire correttamente". L'ex Sheffield e Nottingham Forest ha poi smentito le voci circolate sui social media secondo cui avrebbe bevuto o assunto droghe prima dell'incidente: "Stavo tornando dall'allenamento e, comunque, non ho mai assunto droghe in vita mia. Ho detto che mi piace bere. Ma in questa situazione, non c'erano droghe, non c'era alcol. Ciò è stato escluso e confermato dalla polizia. Dopo l'incidente, sono stato più emotivo di quanto non lo sia mai stato in vita mia, ma sento che va meglio. La terapia è una delle cose migliori che mi siano mai capitate nella vita".

Il giocatore assicura: "Se tornerò l'Antonio di prima? Sì, al 100%. È su questo che mi concentro e il motivo per cui lavoro sei giorni alla settimana. Sono sempre stato positivo in questa situazione. È un incidente orribile ed è un infortunio enorme. È il più grande infortunio che abbia mai avuto nella mia carriera. Ma il fatto che io sia già 2 o 3 mesi avanti rispetto a dove dovrei essere, mi fa sapere che giocherò di nuovo. E so che una volta che sarò in gioco, ritroverò la lucidità".

Michail Antonio: "Grato al West Ham. Ho un'altra possibilità di vita" — L'attaccante non ha dubbi sul suo rientro ad alti livelli: "Ero uno dei più veloci al West Ham. Quindi il mio corpo non era comunque quello di un 34enne prima dell'incidente. Posso ancora essere sveglio e fare il mio lavoro. La gente ha sempre dubitato di me. La mia forza mentale è qualcosa in cui ho sempre creduto e questa è solo un'altra battuta d'arresto. Non mi fermerà". Antonio ha anche svelato che quando è andato a vedere la sua Ferrari distrutta, la paura di non veder crescere i suoi sei figli gli ha provocato un senso di nausea: "La parte più difficile è che non ero lì per i miei figli. Mi ha reso felice, positivo sulla vita, perché ho un'altra possibilità di vita. Durante questo periodo, abbiamo tenuto le foto lontane dai bambini. Il mio più grande l'ha vista e ha avuto difficoltà. Ha 13 anni e ovviamente la gente mostrava le foto dell'auto. Così è venuto e mi ha visitato in ospedale. Ma i più giovani non hanno mai capito davvero quanto fosse grave la situazione. Abbiamo evitato di lasciarli andare su Internet".

Sulla sua passione per le auto sportiva: "Sono sempre stato un fan e un amico delle auto sportive e delle vecchie auto d'epoca, ma non posso mentire: le auto sportive non sono mie amiche. Quindi, in questo momento ho un monovolume Mercedes e mio fratello è il mio autista. Per ora, comunque, sto lontano dalle auto sportive". Il calciatore è anche tornato a guidare: "Non ricordo il trauma, quindi non sono nervoso. L'unico problema che ho al momento è che ogni volta che mi metto al volante, mi preoccupo che, anche se succedesse qualcosa di piccolo, sarebbe come dire 'ah, Michail ha avuto di nuovo un incidente', e questo tipo di negatività mi entra in testa e mi rende un po' nervoso".

Nel frattempo in casa West Ham c'è stato il cambio di allenatore da Lopetegui a Potter: "Per me è stato orribile. Non mentirò, è stata una delle cose più difficili per me, il fatto che sia arrivato un nuovo manager e io non fossi lì a dimostrare cosa so fare, con il mio contratto in scadenza a fine stagione. Per me è stato difficile in quel momento, ma l'unica cosa su cui riesco a concentrarmi sono io e assicurarmi di avere ragione. Una cosa che ho dovuto capire è che non ha importanza e che non posso affrettarmi e mettermi in gioco quando non sto bene, perché ciò peggiorerebbe le cose. Se mi precipito, sarà per questo che non ho ottenuto un contratto. Finché mi assicuro di essere nel giusto, so che avrò fatto tutto il possibile".

"L'amore è una bella sensazione - conclude Antonio - Quando ho iniziato a giocare a calcio, lo facevo per hobby e non tifavo per nessun club. Ora sono sicuramente un tifoso del West Ham. Quello che il club ha fatto per me, il supporto che mi ha dato dentro e fuori dal campo, gli ospedali e gli specialisti, è stato incredibile. Ringrazio il club, i tifosi, i servizi di emergenza, le persone che mi circondano". Infine la promessa ai tifosi: "Mi piace che la gente si preoccupi abbastanza da venire a farmi questa domanda, quindi non mi dispiace ripeterla 1.000 volte. L'obiettivo è tornare a segnare gol".