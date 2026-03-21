I padroni di casa puntano all'intera posta in palio per tornare al secondo posto, gli ospiti, invece, per ribaltare una stagione in sordina

Gianmarco Inguscio Collaboratore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 09:21)

Milan-Torino si sfideranno in occasione della trentesima giornata di Serie A, sabato 21 marzo presso lo stadio San Siro. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 18:00. La formazione di Max Allegri ha un unico obiettivo: tornare al successo dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio, per tornare al secondo posto in classifica e cercare di rosicchiare qualcosina in vetta se l'Inter non dovesse vincere. Il Torino, invece, arriva dalla vittoria roboante con il punteggio di 4-1 ai danni del Parma. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Milan-Torino

Gli appassionato di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

I precedenti tra le due squadre — Tra Milan e Torino ci sono stati 157 incontri nel massimo campionato italiano. Analizzando i dati, risulta che è il Milan la squadra che vanta un numero di successi maggiore. Infatti, se il Torino ha raccolto 35 vittorie, i rossoneri ne hanno conquistate ben 67. Tra le due compagini si sono inoltre registrati 57 pareggi. Il dominio del Milan è quindi piuttosto evidente, ma nel calcio ogni partita può diventare in qualsiasi momento una nuova pagina di storia da raccontare.

Dopotutto gli anni passano e con loro anche le squadre, i campionati e gli obiettivi, ma ciò che resta invariato è la voglia di vincere e di stabilire, almeno fino all'incontro successivo, quale squadra prevale sull'altra. Per quanto riguarda poi l'ultima partita disputata all'Olimpico Grande Torino, valida per il girone di andata di Serie A, ha visto trionfare per 3-2 gli undici di Allegri.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Le probabili formazioni — Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Barteseghi; Pulisic, Fulkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, IIkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Allenatore: Roberto D'Aversa

Milan-Torino: il pronostico DDD — Secondo i bookmakers la partita verterà verso il Milan che è considerata la squadra candidata al successo della sfida. La vittoria dei rossoneri è offerta con una quota tra 1.40 e 1.50. Segue il pareggio indicato a 4.70, mentre il successo del Torino è proposto addirittura a 8.00. Infine, l'over 2.5 è indicato a 2.00 in vista dei gol previsti per questa partita di campionato.

Considerando i numeri, la formazione di Allegri vanta un attacco più efficiente o con 44 gol fatti e 21 subiti. Dati inferiori, invece, per i granata di D'Aversa che hanno realizzato 32 gol subendo 50 marcature dalle squadre avversarie. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Milan-Torino è 2-1.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta: