Aspettando il calcio d'inizio da parte di Fourneau, ecco a voi alcune statistiche e curiosità sui precedenti tra rossoneri e granata

Jacopo del Monaco 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 20:02)

Tra le squadre che scenderanno in campo nel weekend di calcio che avrà inizio nella giornata di domani figurano anche il Milan ed il Torino. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della trentesima giornata della Serie A. L'incontro avrà inizio alle ore 18:00 e si disputerà presso lo Stadio Giuseppe Meazza. All'andata, disputata nel mese di dicembre, i rossoneri hanno vinto 2-3 con gol di Rabiot e doppietta di Pulisic dopo l'iniziale doppio vantaggio granata firmato Vlasić e Zapata. Così come tutte le sfide, anche questa ha le sue statistiche e curiosità e, in attesa del fischio d'inizio da parte di Fourneau, eccone alcune.

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Milan-Torino, statistiche e curiosità delle partite disputate tra i due club — Le due squadre, in questo momento allenate rispettivamente da Massimiliano Allegri e Roberto D'Aversa, si affronteranno per la 214esima volta nella loro storia. Ad oggi, il Diavolo ha vinto 80 partite contro il Toro che, dal canto suo, ha conquistato la vittoria 59 volte, mentre i pareggi sono stati 74. La primissima partita tra i due club risale al campionato 1906/1907 quando, il 10 marzo di 119 anni fa rossoneri e granata hanno pareggiato 1-1. Il risultato più frequente tra i due club è la vittoria casalinga del Milan per 1-0 e quest'evento, infatti, ha avuto luogo 18 volte. In diverse occasioni, le due squadre hanno giocato contro in Coppa Italia e l'ultima risale agli ottavi di finale della stagione 2022/2023, coi granata che hanno vinto a San Siro grazie alla rete di Adopo realizzata durante i tempi supplementari.

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In una sola occasione, i due club si sono affrontati per decretare il vincitore della Supercoppa Italiana e questa sfida risale all'edizione del 1993, anno in cui i rossoneri di Fabio Capello hanno conquistato lo Scudetto mentre i granata di Emiliano Mondonico hanno vinto la Coppa Italia. Nella finale di Supercoppa, disputata il 21 agosto di trentatré anni fa, ha avuto la meglio il Milan con la rete di Marco Simone, il quale ha segnato al quarto minuto di gioco. Tra l'altro, l'incontro di cui abbiamo appena parlato è stato anche il primo nella storia della competizione nazionale ad esser giocato all'estero. Rossoneri e granata, infatti, si sono sfidati negli Stati Uniti, per la precisione presso il Robert F. Kennedy Memorial Stadium che si trova a Washington D.C.

Le statistiche i gol segnati ed i calciatori — In tutte le partite che hanno avuto luogo, i rossoneri hanno realizzato 324 reti, mentre la squadra del Piemonte è a quota 250. Il miglior marcatore del Milan contro il Toro nonché il migliore di questa sfida è lo svedese Gunnar Nordahl, il quale ha colpito i piemontesi 12 volte e, nella partita di ritorno del campionato 1949/1950, ha segnato ben quattro reti nel successo per 7-0. Anche in un'altra occasione, il Milan ha battuto il Torino con sette gol di scarto: 12 maggio 2021, reti di Kessié e Brahim Diaz, doppietta di Theo Hernández e tripletta di Ante Rebić. Per i granata, invece, il miglior marcatore contro i rossoneri è Julio Libonatti, autore di nove reti tra gli anni '20 e '30. In due occasioni, precisamente nel 1909 e nel 1947, il Toro ha vinto contro il Diavolo6-2.

Nelle partite tra le due squadre, il lasso di tempo in cui i rossoneri segnano di più è quello che va dal 61' al 75', con 63 gol. I granata, nell'ultimo quarto d'ora di gioco, hanno colpito il Milan 61 volte. Il 4 novembre 2001, quando il Torino ha vinto 1-0, il rossonero Filippo Inzaghi ha sbagliato un rigore che è costato la panchina a Fatih Terim e ha dato il via all'era di Carlo Ancelotti. Durante la scorsa stagione, il difensore centrale Malick Thiaw, oggi al Newcastle, è entrato nella storia dei match tra i due club. Il tedesco è diventato il primo rossonero ad aver realizzato autogol sia all'andata che al ritorno. Nel campionato in corso, invece, Pulisic ha segnato contro il Toro pochi secondi dopo esser entrato in campo a partita in corso e, nello stesso match, ha realizzato anche il gol-vittoria.

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