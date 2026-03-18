Milan, torna il sereno tra Pulisic e Leao: la situazione in casa rossonera

Una settimana complicata da affrontare per il Milan, che si lecca le ferite dopo il ko di misura esterno contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Oltre che la sconfitta che non ha permesso ai rossoneri di accorciare in classifica dopo il mezzo passo falso dell'Inter al cospetto dell'Atalanta, ha tenuto banco anche un'altra questione: la tensione in campo tra Pulisic e Leao. Sostituito al 66′ per Fullkrug, il portoghese aveva abbandonato il campo visibilmente innervosito rifiutando l’abbraccio di Allegri e poco dopo nello spogliatoio aveva avuto un’aspra discussione con Pulisic, accusando il compagno di avergli passato il pallone. Ieri, in allenamento, è stata sancita la pace con una stretta di mano tra i due calciatori: la priorità al momento è assolutamente il bene del Milan e una classifica che resta ancora corta in vetta e alle spalle, perseguendo i propri obiettivi remando tutti nella stessa direzione per il rush finale. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>