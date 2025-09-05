Milionarios-Santa Fe, confronto tra i successi delle due big colombiane

Milionarios-Santa Fe, bacheche a confronto

Le due squadre che stanno per affrontarsi, insieme all'Atlético Nacional, sono le uniche ad aver disputato tutte le edizioni della prima divisione in Colombia. Il Milionarios, fondato nel 1946, ha vinto il titolo di Campione della Colombia ben 16 volte, due in meno rispetto all'Atlético Nacional. Il primo successo risale al 1949, mentre dal 1951 al 1964 ha vinto il campionato ben otto volte. Negli anni '70 i biancoblu hanno raggiunto la doppia cifra di titoli vincendo l'edizione del 1972 e quella disputata sei anni più tardi. Successivamente ha vinto due campionati nel 1987 e nell'88 per poi conquistare gli ultimi tre nel periodo che va dal 2012 al 2023. Gli Embajadores hanno vinto la Copa Colombia in tre occasioni (1953, 2011 e 2022) e nel 2018 e lo scorso anno la Super Liga. A livello internazionale, invece, il Milionarios non ha conquistato trofei importanti e ha perso tre finali di Copa Libertadores.