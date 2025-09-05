Alle 3:30 della notte tra il 6 ed il 7, andrà in scena il big match della Categoría Primera A tra Milionarios e Santa Fe. I due club, rispettivamente 16esimo e nono in classifica, si affronteranno in occasione della decima giornata della massima competizione colombiana. Aspettando il fischio d'inizio del match che si disputerà presso lo Stadio Nemesio Camacho, ripercorriamo insieme i titoli conquistati da entrambe le compagini.
Milionarios-Santa Fe, confronto tra i successi delle due big colombiane
Milionarios-Santa Fe, bacheche a confronto—
Le due squadre che stanno per affrontarsi, insieme all'Atlético Nacional, sono le uniche ad aver disputato tutte le edizioni della prima divisione in Colombia. Il Milionarios, fondato nel 1946, ha vinto il titolo di Campione della Colombia ben 16 volte, due in meno rispetto all'Atlético Nacional. Il primo successo risale al 1949, mentre dal 1951 al 1964 ha vinto il campionato ben otto volte. Negli anni '70 i biancoblu hanno raggiunto la doppia cifra di titoli vincendo l'edizione del 1972 e quella disputata sei anni più tardi. Successivamente ha vinto due campionati nel 1987 e nell'88 per poi conquistare gli ultimi tre nel periodo che va dal 2012 al 2023. Gli Embajadores hanno vinto la Copa Colombia in tre occasioni (1953, 2011 e 2022) e nel 2018 e lo scorso anno la Super Liga. A livello internazionale, invece, il Milionarios non ha conquistato trofei importanti e ha perso tre finali di Copa Libertadores.
L'Independiente Santa Fe, attualmente, detiene il titolo di campione nazionale toccando e l'ha conquistato a fine giugno di quest'anno grazie alla rete decisiva del 39enne Hugo Rodallega. Con questo successo, i Cardenales hanno toccato quota 10 campionati vinto ed il primo di questi risale al 1948. Dopo soltanto cinque trionfi dal 1958 al 1975, il Santa fa ha dovuto aspettare il 2012 per tornare a vincere il campionato, poi vinto anche nel 2014 e due anni più tardi. I biancorossi hanno vinto soltanto 2 coppe nazionali nel 1989 e nel 2009, mentre detiene il record di più Super Liga conquistate: quattro, nel periodo che va dal 2013 al 2021. In bacheca, l'Expreso Rojo vanta di una Copa Sudamericana, vinta nel 2015 contro gli argentini dell'Huracan, mentre un anno dopo ha conquistato la Coppa Suruga Bank dopo aver battuto il Kashima Antlers.
