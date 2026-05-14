Il calcio argentino è stato travolto da un durissimo botta e risposta tra Diego Milito e Angel Di Maria dopo l’eliminazione del Racing Club contro il Rosario Central. Le dichiarazioni rilasciate in mixed zone dal presidente del Racing hanno acceso immediatamente una polemica enorme attorno agli arbitri e alla gestione del campionato argentino. Milito si è presentato davanti ai giornalisti visibilmente nervoso dopo la partita e non ha nascosto tutta la propria rabbia per alcuni episodi arbitrali. “Ci sentiamo danneggiati”, ha dichiarato inizialmente. Poi ha alzato ulteriormente il tono: “Quello che è successo oggi è molto grave. Ci sono cose che diventano difficili da capire”.

L’ex attaccante dell’Inter ha insistito soprattutto sulla direzione arbitrale della gara, lasciando intendere che il problema, secondo lui, non riguardi soltanto questa partita. “Ogni settimana succede qualcosa. Così diventa difficile avere fiducia”, ha spiegato. Poi è arrivata anche un’altra frase che in Argentina ha fatto parecchio rumore: “Sembra che alcune squadre debbano sempre fare qualcosa in più per essere rispettate”.

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MADRID, SPAGNA - 22 MAGGIO: Diego Milito dell'Inter festeggia dopo aver segnato il secondo gol durante la finale di UEFA Champions League tra Bayern Monaco e Inter allo stadio Santiago Bernabéu il 22 maggio 2010 a Madrid, Spagna. (Foto di Jasper Juinen/Getty Images)

La risposta di Di Maria: “Parlano adesso perché hanno perso”

Le parole di Milito hanno provocato quasi subito la reazione di, che attraverso i social ha difeso Rosario Central rispondendo in maniera molto dura alle accuse arrivate dal presidente del Racing. Il Fideo ha iniziato il suo lungo sfogo con una frase molto diretta: “”. Poi ha continuato: “”. Di Maria ha insistito molto soprattutto sul rapporto tra le squadre dell’interno del Paese e i grandi club di Buenos Aires. “La realtà è che dà fastidio vedere vincere le squadre dell’interno”, scrive l’argentino. Poi aggiunge ancora: “Quando vincono sempre gli stessi va tutto bene, quando cambia qualcosa allora iniziano i problemi”.

Nel messaggio pubblicato sui social non sono mancate frecciate molto pesanti proprio nei confronti di Milito. “Chi parla di cambiare il calcio argentino dovrebbe prima preoccuparsi di gestire bene il proprio club”, scrive Di Maria. E subito dopo arriva un’altra frase molto dura: “L’ipocrisia è una delle cose peggiori che esistano nel calcio”. L’ex giocatore di Real Madrid, PSG e Juventus chiude poi tornando ancora sul tema arbitrale: “Quando Rosario Central veniva penalizzato nessuno diceva niente. Adesso invece sembra la fine del mondo”.

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Una polemica che continua ad allargarsi

Le dichiarazioni dei due ex compagni in Nazionale hanno rapidamente acceso il dibattito in tutta l’Argentina. Da una parte il Racing continua a sostenere di essere stato fortemente penalizzato durante la partita, dall’altra Rosario Central difende la regolarità della vittoria e respinge qualsiasi accusa legata agli arbitri. Il tema però va oltre il singolo episodio. Dietro lo scontro tra Milito e Di Maria è tornata infatti una discussione storica del calcio argentino: il rapporto tra le grandi squadre di Buenos Aires e i club dell’interno del Paese.

Ed è proprio su questo punto che Di Maria ha voluto insistere maggiormente nel suo sfogo social, mentre Milito continua a chiedere maggiore chiarezza e credibilità nella gestione arbitrale del campionato argentino. Una polemica che in queste ore sta facendo enorme rumore e che difficilmente si fermerà in tempi brevi.

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