Cosa dicono i precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita valida per la decima giornata del torneo di Clausura colombiano

Filippo Montoli 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 17:32)

A tre mesi dall'ultimo Clasico Bogotano (o Capitolino) ecco che Millonarios e Santa Fe tornano ad affrontarsi in campionato. L'appuntamento è per questa notte alle ore 03:30 italiane e la gara è valida per la decima giornata del torneo di Clausura del campionato colombiano. Entrambe le squadre non hanno cominciato al meglio questa seconda parte di stagione e il derby potrebbe rappresentare la giusta svolta per ingranare la marcia giusta. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Millonarios e Santa Fe.

I precedenti tra le due squadre — Le due squadre di Bogotá si sono incontrate addirittura 343 volte nella loro storia. A livello di vittorie, sono i padroni di casa a essere in vantaggio con 134, seguito a 93 dagli avversari. I pareggi sono invece 116. L'esito delle ultime dieci partite rispecchia il quadro generale della sfida. Si contano infatti 6 vittorie per i Millonarios, 3 per il Santa Fe e 1 pareggio. Ma gli ospiti hanno raccolto per due volte i tre punti in casa dei biancoblu, quindi il fattore casalingo non ha un peso così determinante nel match di questa notte.

Per quanto riguarda i gol, c'è molta differenza invece sul campo in cui la gara viene disputata. Tenendo sempre conto delle ultime 10 partite, in casa del Santa Fe si contano tre 0-1 su cinque partite. In casa del Millonarios tutte e cinque le gare sono finite con almeno due reti e solo in un caso con il No Goal. Considerando tutte e 343 le partite, i padroni di casa hanno realizzato 504 gol, mentre gli ospiti 416.

Le probabili formazioni — MILLONARIOS (4-2-2-2): Novoa; Martín, Mosquera, Arias, Banguero; Pereira, Arévalo; Beckham Castro, Alex Castro; Cabezas, Giordana. Allenatore: Hernán Torres.

SANTA FE (4-3-3): Mosquera; Meléndez, Olivera, Scarpeta, Mafla; Torres, Velázquez, Murillo; Harold Mosquera, Fernández, Rodallega. Allenatore: Jorge Bava.

Millonarios-Santa Fe, il pronostico di DDD — Il derby è sempre una partita a sé stante, ma è necessario tenere conto anche dello stato di forma attuale delle due squadre. In nove partite di Clausura, il Santa Fe ha raccolto 12 punti, mentre il Millonarios solo 7. Entrambe faticano a trovare continuità e una vittoria nel Clasico Bogotano potrebbe fare la differenza per il proseguimento della stagione. I bookmakers tendono a dare per favoriti i padroni di casa con una quota di 2.05. Seguono il pareggio a 3.30 e la vittoria degli ospiti a 3.60. I biancoblu in casa non hanno brillato fino a questo momento e lo stesso discorso vale per i biancorossi in trasferta. Considerando anche che l'ultimo incontro allo stadio El Campin giocato a giugno è finito 1-2, il pronostico sul risultato esatto di Millonarios-Santa Fe è 1-1.