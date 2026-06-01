Dopo 24 stagioni in Premier League, James Milner ha annunciato il ritiro dal calcio giocato all'età di 40 anni, mettendo fine a una delle carriere più longeve e apprezzate del calcio inglese. Il centrocampista del Brighton ha comunicato la sua decisione attraverso un emozionante messaggio pubblicato sui social: "Dopo 24 stagioni in Premier League, sento che è il momento giusto per porre fine alla mia carriera da giocatore". Cresciuto nel Leeds United, club per cui tifava da bambino, Milner ha indossato anche le maglie di Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Brighton, conquistando 12 trofei e distinguendosi per versatilità, affidabilità e spirito di sacrificio. Con la Nazionale inglese ha collezionato 61 presenze e una rete, diventando un simbolo di professionalità e continuità.

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Dall'Aston Villa al Brighton: la carriera di Milner

L'annuncio disegna la fine di un capitolo importante del calcio inglese. Nel messaggio condiviso sui propri canali social, l'ex centrocampista ha ripercorso le tappe principali della sua straordinaria carriera, partita dalquando aveva appena"Dal mio debutto a 16 anni con il Leeds, la squadra per cui facevo il tifo crescendo, fino a diventare il più giovane marcatore della Premier League, non avrei mai potuto sognare il viaggio che ho vissuto", ha scritto il giocatore.ha ricordato anche uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, legatoche sembrava aver compromesso il finale della sua avventura sportiva: "Non riuscivo nemmeno a sollevare il piede l'anno scorso, poi sono tornato ed è stato speciale essere parte del Brighton che si è qualificato per l'Europa per la seconda volta nella sua storia all'età di 40 anni".

LONDRA, INGHILTERRA- GENNAIO 23: James Milner (a sinistra) e Diogo Jota del Liverpool festeggiano la vittoria al termine della partita di Premier League tra Crystal Palace e Liverpool, disputata al Selhurst Park il 23 gennaio 2022 a Londra, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images).

Nel suo saluto non sono mancati i ringraziamenti ai club che hanno segnato il suo percorso: "Aver potuto rappresentare Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Brighton è stato un privilegio incredibile". Un pensiero finale è stato dedicato a tutte le persone incontrate lungo il cammino: "Voglio ringraziare i proprietari, lo staff, gli allenatori, i compagni di squadra e i tifosi che mi hanno accolto e aiutato lungo il cammino". Parole che racchiudono l'essenza di una carriera esemplare, vissuta sempre al massimo livello.

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