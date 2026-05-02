Si chiude troppo presto la carriera di Mink Peeters, ex promessa del Real Madrid, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a soli 27 anni. Una decisione sofferta ma inevitabile, maturata dopo l’ennesimo grave infortunio e una lunga serie di problemi fisici che lo hanno costretto a sottoporsi a ben sette interventi chirurgici nel corso della sua carriera. L’ultimo stop, arrivato a New York, avrebbe richiesto un’ulteriore operazione, spingendo il giocatore a dire basta. “Non ce la facevo più, soprattutto mentalmente”, ha spiegato in un’intervista concessa a DiarioAS. Considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione, Peeters non è mai riuscito a esprimere appieno il suo potenziale, frenato da continui stop che ne hanno condizionato il percorso.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

#EntrevistAS



👤 @MinkPeeters98, el ‘Guti holandés’ se retira a los 27: “Tras siete cirugías dije: ‘No quiero hacerlo más”



📝 A los 16 años fichó por el Madrid. El ‘Guti holandés’ al que el 14 apadrinó. Pero un calvario de lesiones no le dejaron triunfar. A los 27, Mink… pic.twitter.com/kBb3QBqe8d — Diario AS (@diarioas) May 1, 2026

Mink Peeters si ferma a 27 anni: “Non volevo più operarmi”

La parabola disi interrompe a soli 27 anni, lasciando il sapore amaro di un talento mai completamente sbocciato. Cresciuto nell’Ajax insieme a giocatori comede Jong e Kluivert, era stato acquistato giovanissimo dal, dove veniva paragonato aper caratteristiche tecniche e visione di gioco. Il suo percorso, però, è stato segnato da una lunga serie di infortuni: clavicola, polso, appendice, avambraccio e soprattutto tre gravi problemi alla caviglia. Una sequenza che lo ha costretto a frequenti stop e prestiti, impedendogli di trovare continuità e di affermarsi ai

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Live Streaming

L’ultimo episodio, un grave infortunio all’anca, è stato decisivo. I medici avevano prospettato un’ulteriore operazione, l’ottava, ma questa volta Peeters ha scelto di fermarsi. “Pensare a un’altra riabilitazione, soprattutto dal punto di vista mentale, era troppo”, ha raccontato. Una scelta che ha definito un “sollievo”, più psicologico che fisico. Nonostante tutto, l’ex talento olandese non rinnega il proprio percorso e guarda avanti: il suo obiettivo ora è aiutare altri calciatori ad affrontare le difficoltà legate agli infortuni, lavorando sul supporto mentale, spesso decisivo tanto quanto la preparazione atletica.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365