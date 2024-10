Calcio in lutto, morto il 25enne portiere del Philadelphia Union, Holden Trent. Non sono ancora note le cause del decesso

Sergio Pace Redattore 27 ottobre 2024 (modifica il 27 ottobre 2024 | 13:36)

Lutto nel mondo del calcio, a soli 25 anni si è morto Holden Trent, portiere del Philadelphia Union. Ancora sconosciute le cause che hanno portato alla morte dell'estremo difensore classe '99. Si solo che Trent ha trascorso le sue ultime ore di vita nel reparto di terapia intensiva del principale ospedale della città.

Il club statunitense, che milita in MLS, ne ha dato il terribile annuncio tramite un comunicato ufficiale sui propri canali social: "Siamo sconvolti dalla straziante scomparsa di Holden Trent. Sebbene fosse un giocatore meraviglioso e un agguerrito avversario, era soprattutto un figlio, un fratello, un fidanzato e un compagno di squadra devoto che rendeva migliori coloro che lo circondavano.

Incarnava il vero significato di determinazione, dedizione e perseveranza, e ci mancherà profondamente. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla sua fidanzata e ai suoi amici. Per rispetto degli amici e della famiglia di Holden, non ci saranno ulteriori dichiarazioni in questo momento e chiediamo che la loro privacy sia rispettata mentre sono in lutto".

Morte Trent, il comunicato della famiglia — La scomparsa prematura di Trent ha sconvolto la Major League Soccer. La famiglia del ragazzo, profondamente devastata, ha diramato un comunicato con il quale esprime la massima gratitudine per i pensieri e le preghiere giunte in questo difficilissimo momento: "Vogliamo ringraziare tutti per i vostri pensieri e le vostre preghiere in questo momento difficile. Holden è mancato questo pomeriggio circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici. I dettagli sui servizi e la celebrazione della vita saranno presto disponibili. La nostra famiglia è profondamente commossa nel vedere e provare l'amore che tutti voi avete per Holden".