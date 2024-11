Real Madrid, Modric: “Possiamo ancora arrivare tra le prime otto”

Real Madrid, le parole positive di Modric nel post partita

La sconfitta del Real Madrid contro il Liverpool brucia per come è avvenuta ma non è ancora detta l'ultima in questa Champions League molto equilibrata. Con tre vittorie, i Blancos potrebbero risalire la classifica e centrare magari la qualificazione diretta alla fase finale. Nel post match, Luka Modric ha parlato proprio di questo: "In difesa abbiamo fatto una buona gara, cercando di ripartire in contropiede. Non siamo riusciti a sfruttare il rigore avuto nel momento giusto, in Champions capitano situazioni difficili. Siamo ancora in tempo per qualificarci tra le prime otto, migliorando c'è ancora questa possibilità".