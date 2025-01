L'attaccante egiziano del Liverpool, in scadenza di contratto, sarà nelle mire dei club sauditi nella prossima sessione di calciomercato

Danilo Loda 30 gennaio - 15:47

Il futuro di Mohamed Salah al Liverpool continua a essere oggetto di speculazioni, con il ministro dello sport dell'Arabia Saudita che ha apertamente confermato il desiderio di vedere l'attaccante egiziano trasferirsi in Medio Oriente durante l'estate.

Salah: il contratto in scadenza e le trattative in corso — Salah si avvicina alla scadenza del suo contratto con il Liverpool, che terminerà alla fine della stagione in corso. Attualmente, il giocatore ha la possibilità di negoziare un pre-accordo con un club straniero, ma il Liverpool non vorrebbe privarsi del suo fuoriclasse ed è in trattativa per cercare di prolungare la sua permanenza nel Merseyside. Tuttavia, le voci di un possibile trasferimento in Arabia Saudita continuano a intensificarsi.

The Reds finish top of the #UCL league phase 👊

Onto the round of 16 ⏩

— Liverpool FC (@LFC) January 29, 2025

L'offerta rifiutata e il crescente interesse saudita — L'interesse della Saudi Pro League per Salah non è una novità. Già nel 2023, il Liverpool ha rifiutato un'offerta da 187 milioni di dollari (circa 150 milioni di sterline) da parte di Al-Ittihad. Ora, con la scadenza contrattuale sempre più vicina, i club sauditi sembrano pronti a rilanciare, con Al-Hilal in pole position per assicurarsi le prestazioni del top player egiziano. Recentemente, il club saudita ha risolto il contratto con Neymar, una mossa che potrebbe aprire spazio per un altro acquisto di grande calibro.

Le parole del ministro dello sport saudita — In un'intervista rilasciata a "Piers Morgan Uncensored", il principe ha parlato apertamente della possibilità di vedere Salah nella Saudi Pro League, pur sottolineando che al momento non è stato raggiunto alcun accordo ufficiale.

Alla domanda diretta di Piers Morgan su Salah come "grande obiettivo" dell'Arabia Saudita, il ministro ha risposto: "Sicuramente, perché soddisfa tutti i requisiti giusti, anche per noi, e quindi ci piacerebbe averlo nel nostro campionato. Mohamed Salah è egiziano, e abbiamo un ottimo rapporto con l'Egitto. Quindi avere Mo Salah o altri giocatori di alto livello sarebbe un piacere e un privilegio per la Saudi League. Ma alla fine, la decisione spetta ai club che fanno le trattative."

Il ministro ha inoltre ribadito l'obiettivo dell'Arabia Saudita di rendere la Saudi Pro League uno dei cinque campionati più seguiti e competitivi al mondo, attirando sempre più talenti internazionali.

Ora la palla passa a Salah, e molto dipenderà dalle ambizioni del giocatore: se vorrà continuare la sua carriera ai massimi livelli europei con il Liverpool o se deciderà di accettare una nuova sfida in Medio Oriente. Ma una cosa è certa: i club sauditi faranno di tutto per convincerlo a trasferirsi nel loro campionato.