Il Mallorca è ancora in cerca della prima vittoria stagionale, ma è riuscito a fermare l'Atlético Madrid grazie al suo centravanti.

Lorenzo Maria Napolitano 21 settembre - 19:16

Barcellona e Real Madrid hanno iniziato nel miglior modo possibile la loro stagione nel campionato spagnolo, ma stesso discorso non si può fare con l'Atlético Madrid. La formazione di Simeone, infatti, ha raccolto soltanto sei punti nelle prime cinque giornate, strappando una sola vittoria grazie al nuovo acquisto Nico González. Oggi, contro il Mallorca, è arrivato un altro pareggio.

L'ex Lazio Muriqi ferma l'Atlético Madrid — L'Atlético Madrid era impegnato questo pomeriggio contro il Mallorca, che ancora non ha vinto una partita da quando è cominciata la nuova stagione de LaLiga. Nonostante l'Atlético non sia nella miglior condizione possibile, oggi la tavola sembrava perfettamente apparecchiata per portare a casa una vittoria, ma la partita ha seguito tutt'altro copione.

Il primo tempo non ha regalato emozioni, mentre il secondo ha iniettato un po' di adrenalina nelle vene dei tifosi soltanto nei minuti finali. Al settantaduesimo, infatti, è stato espulso Sorloth, ma dopo poco tempo è comunque arrivato il vantaggio dell'Atlético grazie a Conor Gallagher. La parità è stata presto ripristinata da parte dei padroni di casa con l'ex Lazio Vedat Muriqi. Da quel momento, il match non s'è più schiodato dall'1-1.

Che inizio stagione per "Il Pirata" — Con questo gol contro l'Atlético Madrid l'attaccante kosovaro conferma un suo straordinario momento di forma. Muriqi, infatti, sale così a quota 4 gol, appena uno in meno del fenomeno francese Kylian Mbappé. Oltre la prima partita giocata contro il Barcellona, Muriqi ha sempre segnato quando è sceso in campo. Con la rete odierna, infatti, Muriqi ha siglato il suo quarto gol in tre partite. Un risultato eccezionale per l'attaccante, che allontanandosi dalla Serie A è tornato a brillare. Anzi, probabilmente, la sua luce non è mai stata così luminosa.