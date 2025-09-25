Un rientro previsto per metà ottobre, dopo la seconda sosta per le nazionali della stagione. Il tecnico austriaco si mostra ottimista

Samuele Amato Redattore 25 settembre - 17:19

Tutti in attesa di rivedere il campione francese in campo. Dopo la squalifica arrivata con i risultati di positività al test antidoping nel settembre 2023, Paul Pogba è pronto a ricalcare un campo da calcio con la sua nuova squadra: il Monaco. Momento che si avvicina, ma che non è ancora arrivato. Tuttavia, il tecnico Adi Hütter ha voluto rassicurare tutti sul rientro del campione del mondo con la Nazionale francese nel 2018.

Monaco, Hütter: "Pogba si avvicina sempre di più alla squadra" — L'allenatore del club monegasco prepara le prossime sfide. Prima dell'impegno casalingo in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, c'è però l'importante trasferta contro il Lorient. Una tappa fondamentale per il cammino in Ligue 1 dei biancorossi del Principato, attualmente primi a pari punti (12) con PSG, Lione e Strasburgo. Una partenza ottima ma che ha visto anche tanti infortuni: il portiere Lukas Hradecky, il centrocampista Aleksandr Golovin e soprattutto il capitano Denis Zakaria.

Per il Monaco, invece, due notizie positive: il ritorno in campo di Ansu Fati (con doppietta nella sfida contro il Metz) e le condizioni di Paul Pogba. Il centrocampista francese ex-Juventus e Manchester United, infatti, sta lavorando per accelerare il suo ritorno in campo. Lo stesso Hütter, infatti, ha dichiarato in conferenza stampa: "Siamo in una fase di sviluppo, per cui siamo dati tre mesi. Ma Paul si sta avvicinando alla squadra, sta bene fisicamente e mentalmente".

Parole che tifosi monegaschi e appassionati di questo sport speravano di sentire. A distanza di due anni dalla squalifica, Paul Pogba scalpita per ritornare in campo e trascinare il Monaco. Il recupero effettivo del centrocampista dovrebbe arrivare dopo la seconda sosta nazionali della stagione, in pieno ottobre.

Nel mentre, però, Hütter e club si guardano attorno per capire come risolvere la questione infortunati e la possibilità di prendere un jolly per la mediana. "Teniamo d'occhio gli infortunati, ma non ha senso ingaggiare qualcuno solo per dire di averne uno. Abbiamo una squadra giovane con le riserve, Cabral è stato superbo durante la preseason. Dobbiamo tenerne conto anche questo", afferma il tecnico austriaco.