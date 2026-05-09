Ormai manca poco più di un mese al Mondiale 2026. Il torneo tanto atteso prenderà il via tra 33 giorni precisi. Nelle ultime ore, inoltre, è arrivata l'ennesima novità dalla FIFA, ovvero che in ogni paese ospitante della competizione, vale a dire USA, Canada e Messico, verrà celebrata la cerimonia di apertura. In totale, dunque, saranno ben tre. Il primo Mondiale a 48 squadre continua sempre più a stupire.

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LUSAIL CITY, QATAR - 18 DICEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina solleva il trofeo di vincitore della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 durante la finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Argentina e Francia allo stadio di Lusail il 18 dicembre 2022 a Lusail City, Qatar. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Mondiale 2026, novità dalla FIFA: una cerimonia d'apertura per ogni paese ospitante

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

I prossimi Mondiali calcio prenderanno il via. Così è stato stabilito dalla. La competizione che si svolgerà in USA, Canada e Messico è ormai alle porte e questa ennesima novità non fa che rendere la competizione, la prima a 48 squadre, ancora più esaltante nonostante le polemiche che continuano a non placarsi.

Secondo i criteri stabiliti, la prima cerimonia di apertura si svolgerà l'11 giugno (il giorno dell'inizio del Mondiale) allo Stadio Azteca di Città del Messico, dato che la partita inaugurale sarà Messico-Sud Africa. Il giorno dopo, invece, le restanti due verranno celebrate a Toronto, per la sfida tra Canada-Bosnia, e a Los Angeles per l'incontro tra USA-Paraguay.

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A Città del Messico, i festeggiamenti vedranno la partecipazione di artisti come la star colombiana del reggaeton J Balvin, la cantante messicano-spagnola Belinda e il calciatore messicano Alejandro Fernandez. A Toronto, invece, si esibirà la cantante Vegedream con Nora Fatehi, Alanis Morissette e Michael Bublé, mentre la pop star Katy Perry, il rapper Future e la cantante brasiliana Anitta saranno di scena a Los Angeles. Ormai è tutto pronto.

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