Infantino ha incontrato la presidente del Messico e le ha portato una copia gigante del biglietto della partita inaugurale

Federico Iezzi Collaboratore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 12:14)

A meno di un anno dal Mondiale 2026, il presidente della FIFAGianni Infantino ha incontrato la presidente messicana Claudia Sheinbaum. L'incontro è avvenuto giovedì e Infantino ha portato con sé un dono: una replica gigante di un biglietto in prima fila della partita inaugurale del torneo.

Verso il Mondiale 2026: la FIFA incontra il Messico — Il Mondiale 2026 si svolgerà in tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. La parte del leone, per numero di stadi coinvolti, la faranno gli USA di Trumpcon ben 11 impianti. In Messico, invece, saranno usati tre stadi e due nel Canada. Dopo l'edizione del Qatar, svoltasi fra novembre e dicembre, si torna all'estate: si comincia l'11 giugno e si chiude con la finale il 19 luglio. Sarà l'edizione più grande di sempre con 48 squadre partecipanti, allargate dalle 36 precedenti, tre nazioni ospitanti e 104 partite.

Infantino e il regalo alla Sheinbaum — Manca, quindi, meno di un anno all'inizio delle partite e ieri Infantino ha voluto omaggiare la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum. Lo ha fatto portandole un dono: una replica gigante di un biglietto in prima fila per la partita inaugurale del torneo. Il biglietto è il numero 1 e riserva alla presidente il posto numero uno della prima fila. Infantino, inoltre, ha portato anche la Coppa stessa e i due si sono fatti fotografare con la Coppa in mano e con la replica del biglietto. La partita inaugurale si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico, molto caro alla memoria di noi italiani.

La presidente del Messico ha speso alcune parole di commento e rilasciato un comunicato, dopo l'incontro: «Il Messico vivrà un momento straordinario. Siamo orgogliosi di ospitare la cerimonia di apertura e la partita iniziale del Mondiale». Shenbaum ha anche osservato che ad ospitare le 13 partite della competizione targata FIFA saranno le tre città più grandi: Città del Messico che è la capitale, Guadalajara e Monterrey.

Il Messico, inoltre, sarà il primo paese ad ospitare tre edizioni del torneo più importante del Mondo: quella del 1970, quella del 1986 e poi il 2026. E per il paese centroamericano si tratta anche di una importante possibilità di crescita economica: il torneo genererà circa tre miliardi di dollari di introiti e il settore turistico del paese ne guadagnerà circa 1 miliardo. Sono anche previsti investimenti di 200 milioni per i lavori negli impianti e la creazione di 24mila posti di lavoro.