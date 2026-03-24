Le due città finora emerse come i casi più emblematici di questo drastico taglio sono Philadelphia, negli Stati Uniti, e Città del Messico.

Samuele Dello Monaco 24 marzo - 13:12

La marcia di avvicinamento al Mondiale 2026 in Nord America riserva un colpo di scena inaspettato, dal punto di vista logistico. Nelle ultime ore, la FIFA ha improvvisamente cancellato migliaia di prenotazioni di camere d'albergo nelle principali città ospitanti del torneo, scatenando interrogativi e ridisegnando le dinamiche dell'ospitalità a pochi mesi dal fischio d'inizio. Le due città finora emerse come i casi più emblematici di questo drastico taglio sono Philadelphia, negli Stati Uniti, e Città del Messico.

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Le cancellazioni a Philadelphia — Come riporta A Bola, la situazione più documentata è quella di Philadelphia, dove l'organo di governo del calcio mondiale ha disdetto la bellezza di 2.000 camere d'albergo. Si tratta di una fetta molto consistente rispetto al blocco iniziale di 10.000 stanze che era stato opzionato mesi fa in via cautelativa.

A fare luce sui dettagli della vicenda è stato Ed Grose, il presidente dell'Associazione degli Albergatori della città. Grose ha spiegato che la maggior parte delle disdette ha colpito in modo mirato quattro grandi hotel del centro città. La mossa ha spiazzato gli addetti ai lavori, soprattutto perché la FIFA non ha fornito alcuna giustificazione ufficiale per questo massiccio dietrofront. Tuttavia, le strutture ricettive hanno le mani legate: dal punto di vista legale, l'organizzazione ha agito nel pieno rispetto dei termini contrattuali, il che significa che non dovrà versare nessuna penale agli albergatori per la cancellazione.

I vari casi nel Nord America — Grose ha inoltre rivelato un dettaglio significativo: questa dinamica non è un caso isolato. Il fenomeno sta infatti interessando diverse altre città ospitanti negli Stati Uniti, che stanno subendo ondate di disdette del tutto simili. Parallelamente, anche a Città del Messico le autorità locali hanno segnalato il rilascio di centinaia di stanze che erano state inizialmente bloccate per l'evento.

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Le ripercussioni sui tifosi al Mondiale — Nonostante il colpo, il settore turistico predica calma. "Anche se non siamo stati entusiasti della notizia, non è la fine del mondo", ha rassicurato Grose. L'ottimismo deriva dal fatto che questi alloggi non resteranno vuoti: verranno immediatamente rimessi sul mercato e venduti ai tifosi che stanno organizzando la loro trasferta all'ultimo minuto. A Philadelphia, ad esempio, riempire il vuoto non rappresenterà un problema strategico, poiché la città ospiterà contemporaneamente due importanti convention durante il periodo dei Mondiali. L'Associazione degli Albergatori ha comunque lanciato un monito chiaro: sebbene l'impatto di questa mossa sui prezzi degli alloggi sia ancora incerto, il consiglio per i tifosi è quello di non posticipare la prenotazione dei soggiorni, dato che la domanda tornerà a salire vertiginosamente.

La città della Pennsylvania sarà, infatti, uno snodo cruciale del torneo: il suo Lincoln Field ospiterà ben sei partite, tra cui un match degli ottavi di finale e affascinanti sfide della fase a gironi.

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