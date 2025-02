Creata una nuova categoria di biglietti dedicata esclusivamente ai tifosi dei club partecipanti alla kermesse statunitense

Danilo Loda 7 febbraio 2025

In vista del neonato Mondiale per Club, che si terrà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio e vedrà la partecipazione per la prima volta di 32 club, la FIFA ha annunciato un importante aggiornamento dei prezzi dei biglietti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'ente organizzatore ha deciso di ridurre drasticamente i prezzi per i posti meno costosi, nel tentativo di rendere la competizione più accessibile e di ricompensare i tifosi.

Mondiale per Club: un biglietto per la finale costa ora 290 euro — Ad esempio, per le semifinali, i posti più economici riservati ai sostenitori dei club sono passati da 505 a soli 135 euro. Anche la finale vedrà una significativa riduzione, con il prezzo che scende da 860 a circa 290 euro. Queste modifiche, sebbene non definite come vere e proprie riduzioni di prezzo, sono state presentate come un modo per premiare i tifosi, che avranno l'opportunità di vedere la propria squadra competere in un torneo recentemente riformulato e oggetto di critiche sin dalla sua introduzione.

La FIFA dalla parte dei tifosi — Nonostante i nuovi prezzi, la FIFA ha inoltre specificato che una quota di biglietti è stata riservata ai tifosi dei club partecipanti. In particolare, gli interessati potranno richiedere biglietti condizionati per tutte le partite, compresa la finale, e riceveranno la conferma dell'assegnazione solo se il loro club si qualificherà per la partita in questione. Quest'ultimo incontro si terrà al MetLife Stadium di New York, capace di ospitare 82.500 spettatori.

La FIFA però ci tiene a sottolineare che la mossa non riguarda un calo dei prezzi generale, bensì la creazione di una nuova categoria volta a premiare la fedeltà dei tifosi che si recheranno negli Stati Uniti. Chi ha già acquistato i biglietti può cambiarli con quelli della nuova tariffa. Tuttavia, la mossa avviene proprio mentre le vendite non stanno dando le soddisfazioni preventivate, con la prospettiva di settori totalmente vuoti che incombe.

La competizione vedrà la partecipazione di dodici club europei, tra cui Inter e Juventus, e almeno una squadra per ogni continente. Questi cambiamenti di prezzo e le misure adottate dimostrano l'intento della FIFA di rendere il torneo più inclusivo e appetibile e, non da meno, rischiare di avere stadi troppo vuoti.