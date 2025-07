Chelsea e Palmeiras si daranno battaglia nei quarti del Mondiale per Club: chi la spunterà tra i Blues e i Verdao?

Domenico Ciccarelli 3 luglio 2025 (modifica il 3 luglio 2025 | 09:02)

Il Mondiale per Club continua a regalare emozioni e sorprese. Nei quarti di finale scenderanno in campo diverse squadre che di certo non avevano il favore del pronostico, due di queste sono il Fluminese, che ha superato l'Inter, e l'Al-Hilal con la sua vittoria strepitosa contro il Manchester City di Pep Guardiola. Occhi puntati anche sul Palmeiras: i Verdao, grazie al successo nel derby brasiliano con il Botafogo, dovranno vedersela col Chelsea.

Palmeiras-Chelsea, come arrivano le due squadre alla sfida — Gli uomini di Abel Ferreira hanno mostrato sin dalla prima gara del Mondiale per Clubdi essere una squadra tosta: il Palmeiras, infatti, è ancora imbattuto nella competizione targata FIFA. Contro il Botafogo, campione del Sud America, i Verdao sembravano avere poche speranze, ma la loro determinazione e concentrazione sono state decisive. La rete, al 100', di Paulinho ha permesso alla squadra di Sao Paulo di continuare il sogno americano.

Il Chelsea, nella famosa gara del Bank of America Stadium che è durata quasi cinque ore, ha ottenuto la vittoria ai tempi supplementari con il Benfica: i Blues avevano la partita in pugno, ma il rigore di Angel Di Maria, arrivato al 95esimo, ha tenuto in vita le speranze delle Aguias. La squadra londinese, però, aiutata anche dalla ingenuità di Prestianni - immediatamente espulso - ha praticamente demolito la formazione di Bruno Lage: il risultato finale è stato 1-4.

Le probabili formazioni di Palmeiras e Chelsea — A parte lo squalificato Gustavo Gomez, espulso con il Botafogo, Abel Ferreira non dovrebbe optare cambi per il suo Palmeiras: i Verdao si affidano alla raffinatezza di Estevao, che una volta terminato il Mondiale per Club approderà proprio al Chelsea. Lato Blues, anche Enzo Maresca starebbe pensando di schierare gli stessi undici visti col Benfica. A supporto di Delap dovrebbero esserci Palmer, Enzo Fernandez e Pedro Neto.

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Bruno Fuchs, Piquerez; Rios, Lucas Evangelista; Paulinho, Mauricio, Estevao; Vitor Roque. All. Ferreira.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Palmer, Pedro Neto; Delap. All. Maresca.

Il pronostico — Indubbiamente la favorita della sfida del Lincoln Financial Field di Filadelfia è il Chelsea: la vittoria degli uomini di Maresca è quotata a 2.05. Attenzione, però, l'unica sconfitta dei Blues in questo Mondiale per Club è arrivata proprio contro una squadra brasiliana, quando nei gironi il Flamengo ha ribaltato per 3-1 la formazione londinese. Il successo del Palmeiras è a quota 3.80, non eccessiva la differenza. Visto la determinazione dei Verdao, si potrebbe optare per una bella X: il pareggio è portato a 3.25. La gara sarà tosta, e l'ipotesi supplementari non è da escludere.