Courtois zittisce le critiche sul Mondiale per Club: “Il livello è alto”

Courtois difende il Mondiale per Club e attacca i critici: “Chi conosce il calcio non dubita del livello. Basta con i giudizi da social, le squadre sono forti e le partite lo dimostrano”

Silvia Cannas Simontacchi 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 16:06)

Thibaut Courtois non ci sta e prende posizione contro le critiche al Mondiale per Club, un torneo che continua a dividere l’opinione pubblica. Il portiere del Real Madrid, intervistato dopo la vittoria contro la Juventus, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha risposto in modo diretto alle insinuazioni sul valore tecnico della competizione: “Chi conosce il calcio non ha mai dubitato del livello. Se vi fate condizionare da quattro utenti su Twitter (oggi X, ndr), allora vi sbagliate di grosso”.

Courtois: "Il Mondiale per Club non è una preseason" — Il Real ha superato la Juventus per 1-0, accedendo così ai quarti di finale dove affronterà il Borussia Dortmund. Una sfida intensa, con grandi occasioni da entrambe le parti, in cui anche gli estremi difensori sono stati protagonisti. Courtois ha sottolineato come, in questo torneo, il livello di competizione sia tutt’altro che trascurabile: “Chi capisce di calcio sa bene che squadre come l’Al-Hilal, il Monterrey o i club brasiliani sono fortissime. Dire che questa competizione è solo una ‘preseason con un tocco di classe’ è sbagliato”.

Il portiere belga ha anche evidenziato come il Mondiale per Club stia offrendo partite combattute, emozionanti e tecnicamente valide. “Il livello è alto, lo vediamo in ogni match. Monterrey, per esempio, ha rischiato seriamente di battere il Dortmund. Non è vero che solo le squadre europee hanno valore”.