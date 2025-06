Il Verdao, guidato dall’allenatore portoghese Abel Ferreira , gioca questa competizione mentre sono in corso la Libertadores e il massimo campionato brasiliano nel quale il Palmeiras è attualmente quarto. La squadra dovrà quindi dosare le energie. Finora la stagione non è stata esaltante per i brasiliani che però negli ultimi anni hanno spesso sfornato talenti e ottenuto importanti vittorie: basti pensare alle due Libertadores conquistate nel 2020 e nel 2021. Insomma, i biancoverdi possono dire la loro anche in questo Mondiale per Club. Da tenere d'occhio il giovane talento Estevao , che giocherà questa competizione e poi si trasferirà al Chelsea.

Il Porto

I Dragões dell'allenatore argentino Martin Anselmi hanno vissuto una stagione decisamente sottotono. In Europa League non sono riusciti ad arrivare in fondo e in campionato il testa a testa Sporting-Benfica ha subito tirato fuori i Dragoes dalla competizione, e in Taça de Portugal non è andata di certo meglio, visto che ancora le due squadre di Lisbona si sono trovate a contendersi il titolo. Insomma, al Porto quest’anno c’è ben poco da salvare, ma andare tanto avanti nel Mondiale per Club potrebbe rendere meno amara la stagione.