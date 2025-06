Il contratto della leggenda del Barcellona e della Nazionale Argentina scadrà a fine mese ma dai piani alti sperano che possa rimanere

Jacopo del Monaco 11 giugno 2025 (modifica il 11 giugno 2025 | 09:43)

Dall'estate del 2023, Lionel Messi gioca in Major League Soccer con l'Inter Miami. Dal suo arrivo, la squadra dello Stato della Florida ha vinto due trofei: Leagues Cup due anni fa e MLS Supporters' Shield lo scorso anno. Il suo contratto scadrà a fine mese e, di ciò, ne ha parlato uno dei proprietari degli Herons. In questo mese, Miami parteciperà al Mondiale per Club ed è nel Girone A con Al Ahly, Palmeiras e Porto.

Inter Miami e Messi: la carriera della leggenda Dopo aver vinto tutto e scritto pagine di storia del calcio col Barcellona, nel 2021 Messi passò al Paris-Saint Germain a parametro zero. Sotto la Tour Eiffel, la Pulce ha vinto solo a livello nazionale, senza mai imporsi in Champions League. Con la Nazionale Argentina, ha vinto ben 4 trofei dal 2021 ad oggi: 2 volte la Copa América; la Finalissima nel 2022 e, nello stesso anno, il Mondiale in Qatar. A livello individuale, il capitano dell'Albiceleste ha ricevuto una valanga di riconoscimenti, tra i quali spiccano gli 8 Palloni D'Oro. Oggi, l'ex Barça e Psg gioca con la maglia dell'Inter Miami in MLS, con cui ha già vinto due trofei e ed è diventato, con 49 gol all'attivo, il miglior marcatore della storia del club.

Jorge Mes: "Aspettiamo la decisione di Messi" Il contratto di Messi con gli Herons sta per scadere e Jorge Mas, comproprietario del club, ha parlato del suo futuro. Ecco le dichiarazioni rilasciate ad ESPN: "In precedenza, avevo detto che il mio desiderio e sogno sarebbe stato che il numero 10 inaugurasse il nostro nuovo stadio a marzo. Questa è una decisione che spetta a Messi. Vogliamo che concluda la sua carriera qui. Qualche mese fa, avevo detto che avremmo dovuto avere notizie in estate ma spero che arrivino il prima possibile. Ma sono ottimista perché abbiamo fatto tutto il possibile per far sentire Leo a casa, a suo agio. Ho sempre detto che è un animale competitivo, che vuole vincere. Spero che potremo alzare molti trofei insieme qui all'Inter Miami nei prossimi anni. Qui, speriamo solo di poter dare ai tifosi la bella notizia di Messi".

Poi ha continuato: "Parlo per me ed il club. Lionel ha detto fin dal primo giorno che vuole competere e vincere. Ovviamente, vogliamo assicurarci di avere la squadra migliore per competere ai massimi livelli. Dovremmo chiedere a Leo ma credo che sappia che stiamo facendo tutto il possibile. Non c'è strumento che il campionato ci abbia fornito che non abbiamo usato per migliorare questa squadra. Per l'anno prossimo, dobbiamo trovare un'altra stella, perché abbiamo spazio in rosa. Presto conosceremo la decisione di Messi e speriamo di stare insieme per molti altri anni. Non è un segreto che aspiro alla partecipazione del club alla Copa Libertadores: uno, Messi non l'ha mai giocata, poi perché vogliamo dimostrare di essere competitivi con tutte le squadre".