Mancano gli ultimi novanta minuti: chi arriverà agli ottavi del Mondiale per Club? Salisburgo e Real si sfidano al Lincoln Finanical Field

Domenico Ciccarelli 26 giugno 2025 (modifica il 26 giugno 2025 | 08:32)

Nella notte italiana di venerdì 27 giugno - alle ore 3.00 - si decideranno le sorti anche del Gruppo H, dove andranno in scena le ultime gare della fase a giorni del Mondiale per Club. Oltre alla sfida tra i messicani del Pachuca e l'Al-Hilal di Simone Inzaghi, all'Lincoln Finacial Field di Filadelfia Salisburgo e Real Madrid si giocheranno il pass per gli ottavi di finale.

Salisburgo — La squadra austriaca ha esordito al Mondiale per Clubcon una vittoria, Una gara abbastanza tosta per il Salisburgo, ma chr con la rete del suo gioiello Oscar Gloukh - esterno israeliano classe '04 - e Karim Oniswo, è riuscito a superare per 1-0 il Pachuca. In salita anche la seconda partita del Gruppo H, dove gli austriaci hanno trovato dinanzi un Al-Hilal ordinato e che per poco non sfiorava la vittoria: il match è terminato a reti bianche.

Real Madrid — Il Real Madrid si è affacciato a questo Mondiale per Club non in uno stato di forma ottimale. In queste due gare la formazione madrilena non è parsa molto allettante. Nel match con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi - terminato 1-1 - ha sofferto parecchio: anche se gli uomini di Xabi Alonso hanno sfiorato la vittoria, è un pareggio che sta più stretto alla squadra saudita. Fatto sta che con il successo per 3-1 contro i messicani del Pachuca, i Blancos arrivano allo scontro diretto con il Salisburgo a pari punti appunto con gli austriaci.

Le probabili formazioni di Salisburgo-Real Madrid — Tranne lo squalificato Raul Asencio, che al suo posto ci sarà Rudiger, il Real Madrid dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione vista nella vittoria contro il Pachuca: con Kylian Mbappé ancora ai box, Xabi Alonso sarebbe pronto ad affidarsi nuovamente al giovane Gonzalo Garcia. Anche riguardo il Salisburgo, il tecnico tedesco Thomas Letsch non dovrebbe proporre cambi rispetto alla gara con l'Al-Hilal. Occhi puntati su Oscar Gloukh.

Salisburgo (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene, Bidstrup, Diabate, Gloukh; Baidoo, Onisiwo. All. Thomas Letsch.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Arda Guler, Gonzalo, Vinicius Junior. All. Xabi Alonso.

Il pronostico I favori del pronostico, indubbiamente, sono tutti sul Real Madrid, infatti la vittoria dei Blancos è quotata a 1.27. Discorso totalmente differente per il Salisburgo: un eventuale successo austriaco è a quota 8.50. La percezione, però, è che per gli uomini di Xabi Alonso, i quali con un pareggio si qualificherebbero ugualmente primi, non sarà una gara semplice. Si prevede un match lento e macchinoso... bloccato. Allora perché non azzardare con una bella X: il pareggio tra la formazione madrilena e quella austriaca lo dà a 6.00. Invece, una soluzione semplice e tranquilla potrebbe essere l'Under 2,5, dato a 3.o5.