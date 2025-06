Real Madrid e Al-Hilal aprono il girone H: probabili formazioni, dove vedere e informazioni sulla sfida del Mondiale per Club in programma il 18 giugno.

Domenico Ciccarelli 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 13:32)

Sta per iniziare il Mondiale per Club anche per il Real Madrid. La formazione madrilena avrà un nuovo comandante: Xabi Alonso. Lo spagnolo ha preso il posto di Carlo Ancelotti ed è pronto al debutto. Anche lato Al-Hilal ci sarà un nuovo volto, molto conosciuto in Italia... Si tratta di Simone Inzaghi. L'ex Inter si prepara per la prima gara ufficiale nelle vesti saudite.

Mondiale per Club: Xabi Alonso contro Simone Inzaghi — Quella appena conclusa per il Real Madrid non è stata la stagione perfetta… Dalla squadra vice-Campione d’Europa ci si aspettava qualcosa in più: 2º posto nella Liga, sconfitta in Copa del Rey con il Barça ed eliminazione ai quarti di Champions League. Il Mondiale per Club potrebbe essere un trampolino di lancio verso la svolta.

Lato Al-Hilal il discorso è abbastanza simile. La lotta per aggiudicarsi la Saudi Pro League è stata vinta dai rivali dell’Al-Ittihad, quindi in terra statunitense gli arabi avranno l’opportunità di mettersi in mostra, semmai dimostrando il reale valore tecnico del calcio orientale. Inoltre, potranno contare su volti molto noti: Simone Inzaghi, Koulibaly, Cancelo e Milinkovic-Savic.

Le probabile formazioni della gara — Xabi Alonso potrebbe schierare Bellingham e Vinicius alle spalle di Kylian Mbappé. Possibile esordio dal primo minuto per il neo arrivato Alexander-Arnold. Inzaghi, invece, ritrova Milinkovic-Savic: le chiavi del centrocampo dovrebbero essere affidate al Sergente, esattamente come accadeva alla Lazio. In attacco, l'Al-Hilal. dovrebbe contare sulle forze di Mitrovic

Real Madrid (3-4-2-1): Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouameni, Ceballos, Mendy; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. All. Xabi Alonso.

Al-Hilal (3-5-2): Bounou; Koulibaly, Al-Bulayhi, Al-Shahrani; Cancelo, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, N. Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Marcos Leonardo, Mitrovic. All. Inzaghi.

Dove vedere Real Madrid-Al Hilal in Tv e streaming La prima sfida del girone H del Mondiale per Club 2025 tra Real Madrid e Al-Hilal, che andrà in scena all’Hard Rock Stadium, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Come tutte le altre partite, il match sarà trasmesso in chiaro, in diretta streaming e gratuitamente su DAZN, grazie ad un accordo esclusivo con la FIFA. La gara si terrà alle 21:00 italiane di mercoledì 18 giugno ed ogni tifoso potrà seguire le emozioni del Mondiale su qualsiasi dispositivo connesso: smart Tv, smartphone, tablet o console. https://www.instagram.com/reel/DK7Cq3IoAv7/?igsh=MXJiN2RkeTVlMjI3YQ==