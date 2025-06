L'annuncio social sull'uscita del primo inno ufficiale Fifa, con un'immensa soddisfazione per la celebre cantante italiana nota in tutto il mondo

Filippo Montoli 14 giugno - 15:43

La Fifa, con un video pubblicato dal suo presidente Gianni Infantino, ha annunciato l'uscita del proprio inno ufficiale. Intitolato Desire, è stato scritto da Robbie Williams con l'aiuto dei suoi collaboratori Karl Brazil, Owen Parker e Richard Flack. Il cantautore britannico è ambasciatore ufficiale Fifa per la musica e ha deciso di invitare Laura Pausini in occasione del Mondiale per Club per dare voce al primo inno ufficiale della federazione.

L'inaugurazione al Mondiale per Club del primo inno della Fifa — Gianni Infantino ha presentato con un simpatico video social quello che sarà il brano ufficiale della Fifa. Il presidente ha descritto il testo come emozionante ed energico e che incarna lo spirito del calcio globale. La canzone verrà inaugurata poco prima del calcio d'inizio della prima partita del Mondiale per Club tra Inter Miami e Al-Alhy, venendo proiettata sui maxischermi con il video musicale. L'inno accompagnerà così tutte le partite del torneo fino alla finalissima del 13 luglio, quando le due star internazionali si esibiranno sul campo del MetLife Stadium del New Jersey. Il brano sarà poi utilizzato in tutte le competizione organizzate dalla Fifa, Mondiale 2026 incluso, proprio come inno ufficiale.

Le reazioni di Robbie Williams e Laura Pausini — La pop star britannica si dice privilegiata per il compito di scrivere l'inno ufficiale Fifa: "Sono cresciuto guardando i walk-out, gli inni, la tensione, quindi scrivere e registrare l'inno ufficiale della Fifa è un vero privilegio. Volevo creare qualcosa che catturasse tutto questo: la passione, i nervi, l'orgoglio e la maestosità di quella sensazione che si prova appena prima del calcio d'inizio. Il calcio e la musica hanno sempre significato il mondo per me e unirli su questo tipo di palcoscenico mi fa venire la pelle d'oca".

Anche la cantante italiana è entusiasta di aver preso parte al progetto, in particolare al fianco di un'icona musicale come Robbie Williams: "È un onore per me unire la mia voce a quella sua. La canzone che ha scritto è straordinaria, davvero toccante. È un sogno essere al suo fianco in occasione del Mondiale per Club. Da italiana il calcio per me vuol dire molto. Nel nostro paese ci sono club leggendari e sono entusiasta di poterli rappresentare in questo torneo".