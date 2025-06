Mondiale per Club 2000: il progetto visionario di Silvio Berlusconi

All’inizio del nuovo millennio, grazie a Silvio Berlusconi, il calcio mondiale provava a scrivere una nuova pagina. La prima edizione del Mondiale per Club FIFA, inizialmente prevista per il 1999, prese vita a inizio 2000 in Brasile, nel cuore di due templi del calcio: il Morumbí di San Paolo e il leggendario Maracanã di Rio de Janeiro.