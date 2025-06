Mondiale per Club: Seattle Sounders, da Washington al mondo

Conosciamo meglio il club dello stato di Washington, che in un girone con Atlético e Psg vuole fare la sua figura

Jacopo del Monaco 15 giugno - 22:25

L'Inter Miami ha inaugurato il Mondiale per Club con un pareggio e stanotte tocca ai Seattle Sounders, l'altro club della MLS presente nella competizione. Conosciamo meglio la squadra che, nel Girone B, affronterà stanotte il Botafogo e, nelle prossime due partite, Atlético Madrid e Paris Saint-Germain.

Mondiale per Club, Seattle Sounders: la storia Fondata nel 1973, la squadra di Seattle gioca le sue partite casalinghe presso il Lumen Field. I verdeblù iniziarono a giocare nella NASL, che al tempo era la massima divisione degli Stati Uniti. A quattro anni di distanza dalla fondazione, persero la finale del campionato contro i New York Cosmos. Un anno dopo, l'inglese Bobby Moore si unì alla compagine statunitense. Nel 1983, i verdeblù andarono in fallimento per poi essere rifondati nel 1994 grazie all'ex allenatore Alan Hinton e diversi imprenditori della città. Quindici anni più tardi, il club giocò la sua prima stagione in MLS e vinse per la prima volta la US Open Cup, competizione poi vinta per altre due edizioni di fila. Nel 2014 ha vinto la quarta coppa ed il primo Supporters' Shield. Tra il 2016 ed il 2019, Seattle ha vinto le prime due MLS della sua storia e, nel 2022, la CONCACAF Champions League contro il Pumas.

I giocatori migliori I Seattle Sounders dispongono di una buona rosa che mescola esperienza e gioventù. In porta c'è il capitano Stefan Frei, 39enne che gioca per i verdeblù dal 2014. A centrocampo abbiamo il 30enne slovacco Albert Rusnák, autore di 7 gol e 3 assist nella MLS in corso. In attacco giocano gli statunitensi Jordan Morris, che ha segnato 3 reti in 5 partite in campionato, e Daniel Musovski, che ha realizzato 5 reti nella regular season della Major League Soccer.

Il campionato: MLS, Major League Soccer La storia dell'attuale massima divisione statunitense nacque nella metà degli anni '80. In quegli anni, la NASL andò in fallimento e gli Stati Uniti, in vista del Mondiale di calcio del 1994, volevano creare un nuovo campionato. La Major League Soccer nacque nel 1993, ma la prima stagione si giocò tre anni dopo e parteciparono 10 squadre. Col passare degli anni, il numero di squadre è aumentato arrivano alle 30 attuali, divise in due Conference, Eastern e Western. Il campionato si divide in due parti: regular season e Play-off, alla quale partecipano 16 squadre. La squadra che totalizza più punti nella regular season si aggiunge il Supporters' Shield.