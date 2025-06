Ecco dove si potrà vedere il match di questa notte tra il Botafogo ed i Seattle Sounders , valevole per la prima giornata del Girone B del Mondiale per Club , che ha avuto inizio alle 2 di notte col match del Girone A , terminato 0-0 , tra Al Ahly ed Inter Miami . La partita, che si giocherà presso il Lumen Field di Seattle, inizierà alle 04:00 ora italiana. Insieme al club statunitense e a quello brasiliano, nello stesso girone ci sono Atlético Madrid e Paris Saint-Germain , che giocheranno a mezzanotte.

Come arrivano le squadre al match

La Brasileirao Betano, cioè la massima competizione del Brasile, ha avuto inizio a fine marzo ed il Botafogo, ottavo in campionato con 18 punti in 11 partite, dovrà recuperare le partite che salterà al termine dell'avventura nella competizione mondiale. Nella Coppa nazionale, l'Estrela Solitária ha eliminato ai sedicesimi di finale il Capital, club di Serie D, e nel mese di luglio affronterà il Red Bull Bragantino in occasione degli ottavi di finale. In Copa Libertadores, invece, il Botafogo ha superato la fase a gironi totalizzando 12 punti e, agli ottavi che si giocheranno ad agosto, affronterà l'LDU, club dell'Ecuador.