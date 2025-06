Da Cavani a Giroud, da Sergio Ramos a Cancelo e tanti altri: sono tanti i giocatori che hanno vestito prestigiose maglie in giro per il Vecchio Continente e ora al Mondiale per Club

Federico Iezzi Collaboratore 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 17:52)

Il Mondiale per Club è ormai alle porte, l'attesa è alle stelle. La competizione vede una partecipazione senza precedenti di grandi squadre e stelle del calcio mondiale. Di conseguenza sono tanti i giocatori passati per la Serie A o per gli altri maggiori campionati europei e ora sparsi per il vasto mondo. Si ritroveranno a scontrarsi negli Stati Uniti. Vediamo chi sono.

Gli ex della Serie A al Mondiale per Club — Sono ben 17 i calciatori passati, anche per poco tempo, nella Serie A italiana. Scomparsi dai radar del calcio europeo ed italiano partecipano ora al Mondiale per Club con squadre asiatiche o del Sudamerica.

Allan e Alex Telles nel Botafogo — Il centrocampista brasiliano classe 1991 Allan ha giocato nel Napoli per cinque anni, dal 2015 al 2020 e prima ancora era stato per tre anni all'Udinese. L'ex idolo dei partenopei ha salutato il nostro campionato per trasferirsi prima in Premier all'Everton e poi all'Al-Wahda negli Emirati Arabi Uniti. Nel 2024 è tornato a casa accasandosi al Botafogo. Con la squadra brasiliana ha vinto la Libertadores ed è proprio in virtù del successo nel torneo sudameriano che Allan giocherà il Mondiale. Magari giocando contro le vecchie rivali Inter e Juventus. Nella stessa squadra gioca anche Alex Telles che ha giocato una sola stagione in Serie A: nel 2015-2016 con la maglia neroazzurra dell'Inter. Da allora il brasiliano ha giocato in Portogallo, Arabia Saudita, Inghilterra e Turchia prima di scegliere il Botafogo nel 2024.

Cavani e Romero al Boca Juniors — Non ha bisogno di presentazioni in Italia, in particolare a Napoli e Palermo, il MatadorCavani. Tre con i rosanero, conditi da 34 gol, e tre anni con gli azzurri, impreziositi da 78 gol, hanno decisamente lasciato il segno. L'uruguaiano è stato anche recordman di reti con il PSG prima che sulla scena parigina apparisse Kylian Mbappé. Con il Paris Saint-Germain ha giocato 200 partite e segnato 138 reti. Dopo due anni al Manchester United e un breve passaggio al Valencia, il Matador è tornato in Sudamerica, al Boca Juniors.

Con Los Xeneizes Cavani sta continuando a mantenere ottime medie realizzative nonostante il passaporto dica 38 anni. L'ex attaccante del Napoli, casualmente, non è il solo 38 nella formazione argentina ad essere passato dalle nostre parti: c'è anche Sergio Romero. Romero, infatti, ha giocato in Italia con la Sampdoria in due periodi diversi per poi approdare al Venezia dopo aver difeso per anni la porta del Manchester United, seppur da riserva.

Alex Sandro, Danilo e Gerson al Flamengo — Alex Sandro ha giocato nove anni con la maglia bianconera della Juventus. Le statistiche recitano 230 partite e dieci trofei: cinque campionati e cinque Coppa Italia. Nel 2024 il difensore brasiliano è tornato nel suo paese natale e per questo rientro ha scelto il Flamengo. Di recente lo ha raggiunto Danilo, anche lui ex juventino. Veste la maglia rossonera anche Gerson che è transitato nel Belpaese prima alla Roma e in seguito alla Fiorentina. Ora è il capitano e idolo del Flamengo.

Giroud al Los Angeles protagonista al Mondiale per Club — Se lo ricordano con grande affetto al Milan Olivier Giroud, dove è rimasto tre anni e dove ha vinto uno scudetto nel 2022. 38enne, Giroud non è una prima scelta, ma darà vita all'alternanza con il titolare Ebobisse nel corso del torneo. Considerata la sua esperienza non è comunque da escludere che possa fare la differenza.

Milinkovic-Savic all'Al-Hilal — Quando il serbo giocava alla Lazio sembrava poter diventare un grandissimo campione. Non è andata così ma il talento serbo ha lasciato un segno indelebile in Serie A con la maglia della Lazio. Nel 2023 ha deciso di accettare i miliardi dell'Arabia Saudita e si è trasferito all'Al-Hilal. E ora giocherà il Mondiale per Club con il suo ex allenatore, Simone Inzaghi, che è appena diventato tecncico dell'Al-Hilal.

Thiago Silva alla Fluminense — Nel Mondiale per Club è presente anche un altro ex idolo rossonero: Thiago Silva. Galliani e Berlusconi lo avevano scelto dopo averlo visto in azione con la maglia del Fluminense. Dopo anni di successi a Milano, Parigi e Londra, l'esperto difensore brasiliano è tornato a casa per difendere, ancora una volta, i colori della Fluminense.