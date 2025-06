Bayern Monaco: la storia al Mondiale per club e i tre gol più belli

Dal 1976 a oggi, i tedeschi hanno vinto per quattro volte su quattro partecipazioni. Negli Stati Uniti cercheranno il quinto successo nella loro storia

Alessandro Savoldi 14 giugno - 13:56

In vista dell’esordio del Bayern Monaco nel nuovo Mondiale per club, riviviamo i gol più belli dei bavaresi nelle vecchie edizioni della rassegna iridata.

Le partecipazioni all'Intercontinentale e al Mondiale — La prima partecipazione del Bayern Monaco alla vecchia Coppa Intercontinentale risale al 1976. All’epoca il torneo era semplicemente una sorta di Supercoppa tra la vincitrice della Copa Libertadores e la vincitrice della Coppa dei Campioni. Il Bayern, campione continentale nel 1974 e nel 1975, non partecipò per diverse motivazioni alle due edizioni precedenti. Nel primo caso i tedeschi declinarono l’invito, mentre nel secondo la manifestazione non si svolse. L’Independiente e i bavaresi non trovarono infatti l’accordo sulle date in cui svolgere le partite.

Nel 1976 il Bayern Monaco giocò la sua prima Coppa Intercontinentale, contro il Cruzeiro, formazione brasiliana. L’andata, all’Olympiastadion di Monaco, finì 2-0 per i padroni di casa. Lo 0-0 di un Mineirao riempito da più di 120.000 spettatori regalò la coppa ai tedeschi. Per tornare a giocare la finale di Intercontinentale il Bayern dovrà aspettare l’edizione 2001. In quell’occasione l’avversario fu il Boca Juniors, nella finale secca di Tokyo. Ancora una vittoria per i tedeschi, ai supplementari con gol di Kuffour.

Dopo la modifica delle regole del torneo iridato, con l’avvento della Coppa del mondo per club, i bavaresi furono protagonisti ancora una volta nel 2013. In semifinale si liberarono agilmente dei campioni d’Asia del Guangzhou, per 3-0, con gol di Ribery, Mandzukic e Gotze. In finale fu la volta dei padroni di casa del Raja Casablanca: il fattore campo non fermò la corsa della squadra di Guardiola, che vinse 2-0 con gol di Thiago Alcantara e Dante. Nel 2020 il Bayern tornò a giocare la Coppa del mondo per club. Ancora una volta non vi fu storia: l’Al-Ahly cedette il passo in semifinale di fronte alla doppietta di Lewandowski. In finale toccò al Tigres: i messicani caddero grazie a un gol di Pavard.

I tre gol più belli del Bayern Monaco nelle rassegne iridate — Al terzo posto c’è il gol di Franck Ribery ai danni del Guangzhou. Di per sé la rete non è memorabile, ma lo sviluppo corale che porta al gol è decisamente di grande qualità. I bavaresi ribaltano il fronte di gioco in pochi passaggi, trovando lo spazio giusto per colpire e sbloccare la partita nei primi minuti.

Al secondo posto il gol di Thiago Alcantara nel 2013, in finale contro il Raja Casablanca. Il Bayern verticalizza sulla sinistra, con Thiago che imbuca per Alaba. L’austriaco è bravo a saltare il difensore con una sterzata secca e a chiudere il triangolo con Alcantara. Lo spagnolo, di prima, apre il piattone e imbuca all’angolo lontano.

Il gol più bello segnato dal Bayern Monaco in una rassegna iridata è il gol di Hans-Josef Kapellmann nel 1976. Rummenigge sfonda sulla sinistra, saltando due uomini. Dopo il doppio dribbling ecco la palla in mezzo per Gerd Muller. Il centravanti è bravo a lasciar sfilare il pallone con un velo, che premia l’accorrente Kapellmann. Il mediano tedesco non ci pensa due volte: botta di collo pieno dai 20 metri e palla all’angolino.