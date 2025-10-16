Il tecnico marocchino sostituisce due portiere a partita in corso e alla fine il terzo degli estremi difensori para il rigore decisivo: domenica la sfida contro l'Argentina per il titolo.

Mattia Celio Redattore 16 ottobre - 12:31

Il Marocco ha riscritto la storia del calcio, raggiungendo un traguardo storico. La selezione Under20 si giocherà domenica il Mondiale contro l'Argentina. La squadra di Abdellah El Idrissi ha infatti battuto la Francia dopo i calci di rigore. Nordafricani che si rivelano essere ancora un incubo per l'U20 francese, proprio come nel 2011, quando anche Antoine Griezmann e Alexandre Lacazette furono eliminati in semifinale. Ma a fare storia è il fatto che gli siano arrivati all'ultimo atto del torneo dopo aver sostituito 2 portieri.

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 18 NOVEMBRE: Il trofeo del Mondiale FIFA U20. (Photo by Michael Bradley/Getty Images for ATEED)

Mondiale U20, storico Marocco: batte la Francia e domenica sfiderà l'Argentina per il titolo — Quando si dice che il calcio è imprevedibile e che non sempre vince la più forte allora è un motivo in più per amare questo sport. Un nuovo esempio ce lo ha dato ieri il Marocco. Nella semifinale del Mondiale U20, i biancorossi hanno battuto la favorita Francia al termine della lotteria dei rigori con grande protagonista...il terzo portiere. Proprio così, perché il tecnico dei Leoncini dell'Atlante ha dovuto sostituire due estremi difensori a partita in corso.

Nordafricani avanti su rigore assegnato dopo un cartellino verde dell’allenatore marocchino. Sul dischetto si presenta Zabiri il cui tiro colpisce il palo ma fortunatamente per lui rimbalza sulla schiena di Lisandru Olmeta ed entra in rete. Il pari arriva al 60′. Dopo un superbo lavoro sulla fascia destra, Moustapha Dabo, entrato a metà tempo, ha servito un cross rasoterra per Lucas Michal, che sotto porta ha battuto Benchaouch.

Al 64' arriva il primo colpo di scena: lo stesso Benchaouch è costretto a lasciare il campo a Gomis per un dolore fisico. Al termine dei 90 minuti il risultato rimane sull'1-1. Si va così ai supplementari che la Francia è costretta a giocare in 10 per l'espulsione al 107' di Rabby Nzingoula per condotta antisportiva. Al 125', poco prima del fischio finale, El Idrissi compie un'altra mossa a sorpresa: sostituisce il portiere Gomis con Mesbahi.

Neanche nei supplementari il risultato non cambia. Occorrono i tiri dagli 11 metri. Dopo i primi dieci rigori, le squadre sono sul 4-4 e dunque si va ad oltranza. Byar realizza e poi Mesbahi neutralizza il tiro di N'Guessan permettendo così al Marocco andare a sfidare domenica l'Argentina per la coppa. Francia che, invece, dovrà disputare contro la Colombia la finalina per il terzo. Per i marocchini è una giornata da ricordare.