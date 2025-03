Come riporta il quotidiano The Daily Star, il playoff in questione dovrebbe vedere gli americani dei Los Angeles Fc contro i messicani del Club America. Secondo il piano dei playoff della Fifa, il Los Angeles, che ha perso contro il Leon la finale della Concacaf Champions League del 2023, affronterà i giganti messicani dell'America essendo la "squadra più quotata" nella classifica della confederazione. Lo stesso portavoce della Fifa ha dichiarato in merito: "La Fifa può confermare che sta valutando una partita di spareggio tra il Los Angeles Fc e il Club America per il diritto di partecipare alla Coppa del Mondo per Club Fifa 2025, in sostituzione del Club Leon in seguito alla decisione del Comitato di appello della Fifa".