Iniziano ad arrivare le rose definitive a poche settimane dall'inizio del Mondiale americano. A ufficializzare i propri 26 uomini sono state: Bosnia, Costa d'Avorio, Svezia, Tunisia, Belgio, Francia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud. Proprio l'ultima nazionale asiatica ha inviato i propri convocati finali nella giornata di oggi. Hong Myung-bo e il suo staff hanno comunicato la lista definitiva di chi parteciperà al Mondiale 2026. Le tigri asiatiche si giocheranno il passaggio alla fase finale contro Messico, Sudafrica e Repubblica Ceca. Il girone A è quello selezionato per dare il via alla competizione internazionale. Il primo match della Corea del Sud è programmato per il 12/6, giorno dell'esordio della Coppa del Mondo, alle 4:00 ore italiane. Le possibilità di avanzare nella competizione sono buone per la squadra asiatica e i nomi convocati lo dimostrano.

SUWON, COREA DEL SUD - 25 MARZO: Lee Jaesung (a destra) della Corea del Sud festeggia con il compagno di squadra Son Heung Min (a sinistra) dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di qualificazione asiatica del Gruppo B per la Coppa del Mondo FIFA tra Corea del Sud e Giordania allo stadio Suwon World Cup il 25 marzo 2025 a Suwon, Corea del Sud. (Foto di Han Myung-Gu/Getty Images)

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I 26 uomini della Corea del Sud

🇰🇷 A Coreia do Sul divulgou os 26 convocados para a Copa do Mundo da FIFA 2026! 🌍



A equipe comandada por Hong Myung-bo está no Grupo A, ao lado de México, África do Sul e República Tcheca. A estreia será no dia 11 de junho, diante dos tchecos, no Estádio Akron, no México, às… pic.twitter.com/koaMMHR9OL — Canal GOAT (@CanalGOATBR) May 16, 2026

La Corea del Sud è diventata a tutti gli effetti una nazionale stabile all'interno del Mondiale. La sua partecipazione è continua dal. Il risultato più importante lo ha ottenuto nel 2022, quando ha ospitato la competizione in casa propria, ottenendo una semifinale, con successivo quarto posto. Da quel momento, solo sconfitte nei gironi o agli ottavi di finale. L'ultimo mondiale ha visto le tigri asiatiche uscire di scena proprio al primo turno ad eliminazione diretta. La squadra capitanata daha passato un girone difficile che comprendeva Uruguay (0-0), Ghana (perso 2-3) e Portogallo (vinto 2-1). Tuttavia, il tabellone ha previsto ilper la Corea del Sud, che ha sonoramente perso per 4-1.

A rappresentare la nazione asiatica ci sono nomi di spicco. Il capitano e top player Heung-min Son è al suo quarto Mondiale e nonostante non sia più sui livelli toccati col Tottenham, a Los Angeles non se la sta cavando male. Inoltre saranno presenti l'ex Napoli Kim Min-Jae, accostato alla Juventus e la stellina del PSG Kang-in Lee, anche lui presente attivamente all'interno dei rumors di mercato.

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