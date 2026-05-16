Le tigri asiatiche sono in un girone dalla difficile lettura e le possibilità di passare dipendono tutte dalle loro tre stelle: Heung-Min Son, Kim Min-Jae e Kang-in Lee
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Iniziano ad arrivare le rose definitive a poche settimane dall'inizio del Mondiale americano. A ufficializzare i propri 26 uomini sono state: Bosnia, Costa d'Avorio, Svezia, Tunisia, Belgio, Francia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud. Proprio l'ultima nazionale asiatica ha inviato i propri convocati finali nella giornata di oggi. Hong Myung-bo e il suo staff hanno comunicato la lista definitiva di chi parteciperà al Mondiale 2026. Le tigri asiatiche si giocheranno il passaggio alla fase finale contro Messico, Sudafrica e Repubblica Ceca. Il girone A è quello selezionato per dare il via alla competizione internazionale. Il primo match della Corea del Sud è programmato per il 12/6, giorno dell'esordio della Coppa del Mondo, alle 4:00 ore italiane. Le possibilità di avanzare nella competizione sono buone per la squadra asiatica e i nomi convocati lo dimostrano.
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I 26 uomini della Corea del SudLa Corea del Sud è diventata a tutti gli effetti una nazionale stabile all'interno del Mondiale. La sua partecipazione è continua dal 1986. Il risultato più importante lo ha ottenuto nel 2022, quando ha ospitato la competizione in casa propria, ottenendo una semifinale, con successivo quarto posto. Da quel momento, solo sconfitte nei gironi o agli ottavi di finale. L'ultimo mondiale ha visto le tigri asiatiche uscire di scena proprio al primo turno ad eliminazione diretta. La squadra capitanata da Heung-min Son ha passato un girone difficile che comprendeva Uruguay (0-0), Ghana (perso 2-3) e Portogallo (vinto 2-1). Tuttavia, il tabellone ha previsto il Brasile per la Corea del Sud, che ha sonoramente perso per 4-1.
🇰🇷 A Coreia do Sul divulgou os 26 convocados para a Copa do Mundo da FIFA 2026! 🌍— Canal GOAT (@CanalGOATBR) May 16, 2026
A equipe comandada por Hong Myung-bo está no Grupo A, ao lado de México, África do Sul e República Tcheca. A estreia será no dia 11 de junho, diante dos tchecos, no Estádio Akron, no México, às… pic.twitter.com/koaMMHR9OL
A rappresentare la nazione asiatica ci sono nomi di spicco. Il capitano e top player Heung-min Son è al suo quarto Mondiale e nonostante non sia più sui livelli toccati col Tottenham, a Los Angeles non se la sta cavando male. Inoltre saranno presenti l'ex Napoli Kim Min-Jae, accostato alla Juventus e la stellina del PSG Kang-in Lee, anche lui presente attivamente all'interno dei rumors di mercato.
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