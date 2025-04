Un risultato che ha dell'incredibile: la storia della settimana che arriva dall'altra parte del mondo

Lorenzo Ciabattini 7 aprile 2025 (modifica il 7 aprile 2025 | 15:30)

Assurdo ciò che è accaduto nella Premier League della Mongolia. Impresa del TUV Azarganuud, arrivato al successo dopo 12 sconfitte su 12 e la bellezza di 122 reti subite. La formazione ultima in classifica ha finalmente interrotto la sua lunghissima striscia negativa, conquistando in maniera del tutto inaspettata la prima vittoria stagionale.

Mongolia, l'impresa dell'ultima in classifica — Dopo dodici KO di fila, la squadra della Provincia di Tov ha battuto il Bishrelt Khoromkhon (sesto in classifica, ndr) con il punteggio di 2-1. E la gara non era iniziata nemmeno nel migliore dei modi per il TUV, che aveva chiuso la prima frazione in svantaggio per uno a zero. Tuttavia, nella ripresa, il fanalino di coda della prima divisione mongola ha ribaltato il risultato: prima con Munkh-Erdene per il gol del pari a 20' dallo scadere e poi grazie a Lucas Serra, mezzala brasiliana che ha segnato una rete decisiva e allo stesso tempo storica.

Salvezza ancora possibile? — Un risultato del tutto sorprendente se si considera che, fino a ieri, il TUV aveva segnato appena 5 gol, subendo l'incredibile numero di 122. Un successo che evita così di chiudere la stagione a zero punti, come accadde al Sumida Gepro nel 2020. Difficile credere che questo "trionfo" possa rilanciare la squadra in ottica salvezza, visti i 7 punti di distacco dalla penultima, ma nel frattempo a Tov continua a spiccare Munkh-Erdene.

L'esperto calciatore, rimessosi gli scarpini ai piedi dopo il ritiro, è stato determinante anche in occasione dell'assist fornito a Serra per il gol del 2-1 finale. Grande festa, dunque, per il TUV Azarganuud, formazione neopromossa quest'anno e già finita alle cronache poco tempo fa per i pessimi risultati raccolti. Ma adesso, una pagina di storia per questo piccolo club è stata scritta.