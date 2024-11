Shock in massima serie mongola: il Tuv Azarganuud ha subito 111 gol in 9 partite!

È possibile subire più di 100 gol in campionato? In Mongolia una squadra ne ha subiti di più in meno di dieci giornate!

Lorenzo Maria Napolitano 6 novembre 2024 (modifica il 6 novembre 2024 | 17:48)

I problemi del Tuv Azarganuud — Soltanto nelle ultime due partite, il Tuv Azarganuud ha subito 29 reti. Come facilmente intuibile questa squadra è ultima in campionato. Nel caso della massima serie mongola, occupa la decima posizione. La formula del torneo prevede che l'ultima classifica retrocede direttamente in seconda serie, mentre la penultima ha la possibilità di giocarsi uno spareggio.

Dai recenti risultati, però, pare impossibile ipotizzare una risalita del Tuv Azarganuud, anche perché gli attuali penultimi in classifica, il Kohvd, hanno comunque totalizzato otto punti in nove partite. Un bottino sicuramente non ricco, ma che crea un considerevole vantaggio rispetto al Tuv. Questi clamorosi risultati nascono, probabilmente, da problemi economici che hanno portato il club a vendere diversi giocatori nella precedente sessione di mercato. Infatti, consultando i principali siti di riferimento è possibile leggere che oggi la rosa è composta prevalentemente da giovani calciatori e dilettanti.

La Premier League mongola conta 27 giornate di campionato e ne sono state giocate soltanto nove, ma alla luce di queste problematiche difficilmente il Tuv riuscirà a invertire questo trend negativo.