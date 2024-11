Insigne pronto a tornare: “A Napoli non si può dire di no”

"Se Conte dovesse chiamarmi mi farei già trovare a Castelvolturno"

Antonio Conte e Lorenzo Insigne si sono incrociati in nazionale quando l'allenatore pugliese guidava l'Italia fra il 2014 ed il 2016: "Se mi chiamasse Conte non direi di no - dice Insigne a Radio Kiss Kiss Napoli - a Napoli non si può dire di no: mi farei trovare pronto a Castelvolturno!". Insigne vive e gioca in Canada dall'estate del 2022: "Non si vive lo sport con pressione, tra l'altro il calcio non è neanche così seguito: c'è più pubblico per il basket e per l'hockey".