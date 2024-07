Partita dai ritmi blandi nella prima fase di gara, la paura di perdere è tanta e nessuna delle due squadre vuol concedere spazio agli avversari. La prima occasione è per i padroni di casa, ma l'ex Torino Josef Martinez solo davanti al portiere, calcia sull'esterno della rete. A cinque minuti dalla fine dei primi 45' l'episodio che cambia la sfida: Bernardeschi combina con Insigne che trova libero sul secondo palo Richie Laryea che a porta vuota deposita in rete il gol dell'1-0.

Il Canadian Classique è del Toronto

Nella ripresa il Toronto, grazie ad una perfetta organizzazione difensiva, non concede neanche un tiro in porta agli acerrimi rivali. L'unico rischio per la compagine biancorossa arriva nei minuti conclusivi del match, protagonista sempre Josef Martinez ma ancora una volta l'attaccante del Montreal non riesce a centrare lo specchio della porta da buona posizione, calciando sopra la traversa.