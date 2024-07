MLS, torna il derby canadese e Montreal vuole vendicare il 5-1 subito dal Toronto

La sfida per la rivincita prima che l'MLS vada in pausa fino al 24 agosto. Ancora nella testa la tripletta di Bernardeschi nell'ultimo confronto

Emanuele Landi Redattore 20 luglio - 17:20

Torna il Canadian Classique alle 1:30 ora italiana ma stavolta c'è un motivo d'interesse in più per seguire il derby canadese tra Montreal e il Toronto degli italiani Insigne e Bernardeschi. Il 18 maggio, infatti, arrivò un sonoro 5-1 al BMO Field, con l'ex Juve grande protagonista.

"Vogliamo rimediare. Non vogliamo più provare quella sensazione contro i nostri rivali", ha dichiarato alla vigilia Joel Waterman dei Montreal Impact - "Dovremo fare lo stesso con loro sul nostro campo di casa e faremo in modo che ogni ragazzo sia pronto e che si sappia che è il derby e faremo in modo di ottenere tre punti".

L'allenatore del TFC John Herdman ha affermato che la sua squadra deve rendersi conto che affronterà una squadra diversa da quella che ha dovuto faticare molto per sconfiggere due mesi fa: "Sappiamo che sono in forma migliore rispetto all'ultima volta che li abbiamo incontrati. Con la forma che Martinez sta iniziando a raggiungere, questo li aiuterà. Quindi, arrivando a questa, per i tifosi e per la città è una partita importante, e lo riconosciamo e lo affronteremo.

Montreal vs Toronto: Josef Martinez contro Insigne e Bernardeschi — Toronto, intanto, è in una fase di stallo con otto sconfitte nelle ultime 10 partite in tutte le competizioni, inclusa la sconfitta contro l'Inter Miami CF senza Lionel Messi. Nel frattempo, Montreal è imbattuto nelle sue ultime tre partite dopo che l'attaccante Josef Martinez ha segnato due gol mercoledì nel pareggio per 2-2 contro i New York Red Bulls.

Oltre alla rivalità, la sfida di sabato, l'ultima per entrambe le squadre prima che la MLS vada in pausa fino al 24 agosto per la Leagues Cup, ha importanti implicazioni nella classifica della MLS. Entrambe le squadre si aggrappano a una posizione di playoff, a pari punti a testa a 27. Toronto è ottavo nella Eastern Conference mentre Montreal è al nono posto.