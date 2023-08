Montevideo, il Danubio stoppa le trattative con Mauro Zarate: per paura dei suoi infortuni…

Il 36enne attaccante argentino aveva tutto concordato per fare la sua prima esperienza nel calcio uruguaiano, ma il Danubio ha tirato il freno a mano e non lo ingaggerà…

Con un contratto concordato a parole, i biglietti in mano e tutto organizzato, Mauro Zarate era vicino ad arrivare al Danubio, dove avrebbe dovuto firmare fino alla fine dell’anno, ma la squadra della massima serie uruguaiana ha rinunciato a ingaggiarlo per paura che si ripetessero gli infortuni del 36enne.

Dopo l’ultima esperienza con il Cosenza in Serie B, l’attaccante, che ha fatto la trafila nelle giovanili del Vélez Sársfield e giocato con Lazio, Inter e Fiorentina, ha lasciato il team calabrese il 30 giugno e si sarebbe dovuto accasare a La Franja da svincolato, ma la società bianconera di Montevideo ha interrotto le trattative per paura di nuovi stop del calciatore.

Come riporta TyC Sports, Zarate si sarebbe unito ai Los de la Curva fino a dicembre, in cerca di un ritorno al ritmo sportivo dopo un semestre in Italia in cui ha sofferto di problemi fisici che hanno ridotto il suo minutaggio in campo (3 presenze per un totale di 144’ giocati, ndr). Ora, con il ritiro del club uruguaiano, dovrà cercare un nuovo team. Quale sarà la prossima destinazione di Maurito?