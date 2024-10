Nessun comunicato o annunci ufficiali sui canali del club. Stavolta l'esonero è arrivato direttamente in tv: lo ha annunciato in diretta il presidente del Montpellier subito dopo la partita persa per 5-0 dalla sua squadra contro il Marsiglia di De Zerbi. Un licenziamento quantomeno insolito, arrivato in diretta televisiva e con effetto immediato per Der Zakarian.