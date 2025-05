Montreal-Toronto, il pronostico di DDD del derby canadese

Montreal-Toronto, il pronostico del derby canadese valevole per la quattordicesima giornata di MLS. I due club sono in fondo alla classifica.

Gennaro Dimonte 15 maggio - 16:41

Secondo derby canadese stagionale tra Montreal e Toronto Fc. I due club non hanno iniziato nel migliore dei modi il campionato di MLS negli Stati Uniti e sono rispettivamente all'ultimo e penultimo posto dopo tredici giornate. L'obiettivo per ora è sicuramente quello di risalire la classifica e di non sganciarsi dal treno dei playoff. Appuntamento a sabato 17 maggio alle 20:30 (ora italiana) presso il Saputo Stadium.

Montreal-Toronto, come arrivano le due squadre — Una sola vittoria in tredici giornate, arrivata peraltro solo quattro giorni fa. Il Montreal approccia alla sfida da ultimo in classifica ma con un pareggio e un successo nelle ultime due partite. I ragazzi allenati dall'italiano Marco Donadel sono in un buon momento e vogliono continuare a risalire la china dopo l'avvio horror di stagione.

Tre sconfitte e due vittorie, di cui una in trasferta, per il Toronto Fc degli azzurri Bernardeschi e Insigne. Il penultimo posto in MLS a questo punto del campionato è frutto di poche reti segnate, solo tre negli ultimi cinque match disputati. Servirà qualcosa in più dal punto di vista offensivo per cercare di portare a casa il derby.

Giocatori chiave e precedenti — Prince Osei Owusu è sicuramente il giocatore più importante del Montreal in questo inizio di stagione. Il 28enne tedesco ha segnato ha fatto venire il mal di testa ai Columbus Crew nel precedente match ed è il miglior marcatore finora del club con tre reti. L'ex Juventus Giacomo Vrioni può essere un fattore dalla panchina, occhio alle potenzialità del terzino e padrone di casa Petrasso, autore di una rete finora.

Impossibile non menzionare i due italiani Insigne e Bernardeschi tra le fila del Toronto. Due gol e altrettanti assist per l'ex Juventus e Fiorentina, una rete e due passaggi decisivi per il fantasista di Frattamaggiore. Indisponibile il canadese Kerr, occhi sul centrocampista 21enne Valenzuela.

L'ultimo precedente ha visto il Montreal trionfare ai rigori negli ottavi di coppa canadese dell'1 maggio. Vrioni nel finale aveva riportato il risultato sul 2-2, decisivi i tre rigori sbagliati da Toronto. La sfida più recente però in cassa del Montreal è datata 21 luglio 2024, quando gli ospiti vinsero 0-1 grazie alla rete di Laryea.

Montreal-Toronto, il pronostico di DDD — Pronosticare questo match in realtà non è così semplice vista la posizione in classifica delle due squadre. Il momento favorevole dei padroni di casa potrebbe portare la gente a pensare che si tratti di una sfida che il Montreal possa vincere, addirittura non subendo reti. Tuttavia è possibile che nel match ci sia almeno un gol a testa. Puntare su uno dei due italiani in gol tra le fila del Toronto non è una cattiva idea.