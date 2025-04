"Oggi dico che è impossibile che il Real passi il turno . Vediamo se porto sfortuna e riesce a ribaltare la situazione poiché una finale tra Madrid e Barcellona sarebbe spettacolare. Il club di Florentino Perez ha fatto uno straordinario balzo in avanti dal punto di vista economico, in termini di potenzialità e nell'internazionalizzazione del brand . È sempre arrivato ovunque, ma ora sento che lo fa in maniera ancora più forte. Al mio tempo c'erano risorse più limitate , molto - a dire il vero - tutto era più tranquillo, in un certo senso. Ciò che mi colpisce di più è il cambiamento brutale che deriva dalla capacità economica. Oggi se uno pensa al Real Madrid ha l'impressione che abbia risorse illimitate , anche guardando allo stadio che hanno costruito".

Morientes: "Festini di Ronaldo? Non mi ha mai invitato"

"Non sono mai andato a una festa di Ronaldo. So che c'erano, ma l'ho scoperto soltanto quando me ne sono andato. Quando è arrivato a Madrid, io sono andato a Monaco. Nello spogliatoio avevo un legame speciale con due o tre persone, non con tutta la squadra. Le feste di Ronaldo erano riservate alla sua cerchia ristretta di fiducia. A quel tempo io non ne facevo parte. Era un mio collega, nutro un affetto immenso per lui, ma non ho mai parlato dei suoi festini".