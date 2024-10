30mila chilometri per giocare in Nazionale: l’incredibile storia di Hidemasa Morita

Hidemasa Morita, centrocampista dello Sporting Lisbona, dovrà percorrere 30mila chilometri in 11 giorni per andare in Giappone e giocare con la sua Nazionale. Per poi fare ritorno in Portogallo.

Gennaro Dimonte 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 12:01)

Hidemasa Morita protagonista di una storia del tutto particolare e per certi versi anche paradossale. Il centrocampista giapponese dello Sporting Lisbona, che tanto bene sta facendo in Liga Portugal, dovrà farsi ben 30mila chilometri in undici giorni per giocare con la sua Nazionale. Prima l'impegno in Arabia Saudita contro i ragazzi di Roberto Mancini, poi la sfida casalinga contro l'Australia a Saitama. Sforzo dal punto di vista logistico abbastanza complicato per il 30enne che ha anche segnato un gol con il club della capitale portoghese in questo inizio di stagione.

L'esodo di Morita per giocare con la Nazionale: le preoccupazioni di Amorim — Lo Sporting Lisbona è alle prese con le partenze dei vari giocatori verso le rispettive nazionali. Tra le questioni più impegnative, dal punto di vista geografico, spicca quella di Hidemasa Morita. Il centrocampista giapponese costretto a sobbarcarsi 30mila chilometri tra trasferta in Arabia Saudita, esordio in casa in Giappone e ritorno in Portogallo. Dispendio di energie fisiche e mentali notevoli per il 30enne, in forza ai Leoni dal 2022.

L'allenatore Bruno Amorim aveva giustamente sollevato la questione esprimendo la propria preoccupazione per il ragazzo prima del match contro l'Aves, il 21 settembre: "Morita sta facendo un gran campionato, mi è piaciuto sia contro il Porto che con la Farense. Il suo problema è che fa viaggi con la Nazionale, cambia tanti orari. Ogni volta che va in Giappone ha poi bisogno di un periodo di adattamento per tornare in forma. Dispiace perchè è un giocatore molto importante per noi".

Secondo il rapporto stilato dal Player Workload Monitoring Report — Excess Workload: Performance, Recovery and Player Health, redatto dalla FIFPRO e basato sui dati che analizzano il carico di lavoro eccessivo dei calciatori di tutto il mondo durante il 2023/24, Morita è stato il 9° calciatore di club europeo ad aver viaggiato di più. Ha percorso 142.320 chilometri, trascorso 186 ore di viaggio. Tenendo conto che il perimetro terrestre è di 40mila chilometri, Morita, nella scorsa stagione, ha percorso poco più di tre volte e mezzo il giro del pianeta.