Inizia oggi il procedimento penale a carico dei medici che avevano in cura il Pibe de Oro prima dell'improvviso decesso

Alessia Bartiromo 11 marzo - 12:50

Un'attesa di ben cinque anni. Era il 25 novembre 2020 quando tutto il mondo sportivo si è fermato al cospetto di un'incredibile notizia: Diego Armando Maradona è morto. L'indimenticato Pibe de Oro era nella sua casa di Tigre affrontando la convalescenza di un post operatorio, quando è stato raggiunto da una crisi cardio-respiratoria che non gli ha lasciato scampo. Da allora tantissime luci e ombre si sono alternate nella narrazione della gestione del suo stato di salute, con l'allarme della famiglia e dei suoi cari che hanno posto l'attenzione sulle sue precarie condizioni nella dimora dove risiedeva per le cure, chiedendo da allora di fare giustizia. Dopo quasi cinque anni oggi prende il via il processo a Buenos Aires a carico di ben 7 imputati.

I sospetti sulla morte di Maradona — I sospetti sulla morte di Maradona sono diventati sempre più intensi a partire dalla ricostruzione della dinamica del suo decesso lo scorso 25 novembre 2020. Non solo le condizioni della casa di Tigre dove l'ex campione risiedeva per ricevere le cure necessarie ma anche la gestione del post intervento a un ematoma alla testa, con le seguenti complicazioni che hanno poi portato alla crisi cardio respiratoria che ne ha causato l'improvviso decesso. Al vaglio degli inquirenti sono subito stati posti in esame le cartelle cliniche e l'operato dello staff medico che comprendeva il neurochirurgo Leopoldo Luque considerato il medico più vicino a Maradona, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Diaz, l'amministratrice sanitaria Nancy Edith Forlini, il coordinatore degli infermieri Mariano Ariel Perroni, il medico Pedro Pablo Di Spagna e l'infermiere Ricardo Almiron.

Il processo di Buenos Aires — La famiglia di Maradona ha sempre chiesto giustizia non fermandosi all'evidenza dei fatti, richiedendo così un procedimento penale proprio contro lo staff medico. A distanza di oltre 4 anni dalla morte dello storico numero 10 ex Napoli, Barcellona e Boca Juniors, prende proprio oggi il via in Argentina il processo penale a carico dell'equipe di professionisti. Saranno ascoltati più di 120 testimoni e durerà svariati mesi, approfondendo prove, esami e iter burocratici, cercando di far luce sia sull'operazione ricevuta da Maradona che su tutto il periodo della gestione del post-operatorio e del suo stato di salute fisico e psicologico. L'accusa per tutti gli imputati è di omicidio con dolo e negligenza, rischiando pene dagli 8 ai 25 anni di reclusione. Per l'infermiera Gisela Dahiana Madrid è previsto un processo con giuria così come richiesto dalla difesa e autorizzato dal Tribunale competente.

La mobilitazione in giro per il mondo — Sin dalla morte prematura di Maradona tutti gli amanti di calcio in giro per il mondo si sono mobilitati non solo per tenerne sempre vivo il ricordo ma anche per far luce sull'accaduto. Le ore precedenti al tragico epilogo della vita del campione hanno segnato tutti coloro che lo amavano e che hanno seguito le sue gesta, sottolineando lo stato di incuria e abbandono nel quale viveva negli ultimi periodi. Le foto della casa di Tigre dove risiedeva nel novembre 2020 hanno fatto il giro del web lasciando tutti senza parole, dando vita alla scintilla definitiva che ha portato i suoi cari ad andare fino in fondo per comprendere di chi siano le reali cause di questa incredibile morte.