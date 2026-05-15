José Mourinho continua a far parlare di sé nel mondo del calcio. L’allenatore portoghese, reduce da stagioni di grande esperienza tra i club più importanti d’Europa, ha recentemente rilasciato dichiarazioni che hanno acceso l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. Interpellato sulle voci che lo collegano al Real Madrid, Mourinho ha confermato di aver ricevuto proposte significative, ma ha scelto di rispondere con cautela.

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Le parole di Mourinho e la "situazione Real"

🚨 BREAKING: José Mourinho has asked Real Madrid for DEFENSIVE SIGNINGS. @MarioCortegana pic.twitter.com/1uzdhOsNxm — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 15, 2026

In particolare, il tecnico lusitano ha parlato apertamente della sua situazione attuale con il Benfica: "Ho detto non ora". La frase, semplice ma chiara, indica che Mourinho non ha intenzione di lasciare la squadra portoghese nel breve termine. La decisione riflette un approccio pragmatico e rispettoso verso il progetto in corso con il Benfica, dove l’allenatore sta cercando di consolidare il proprio lavoro e costruire basi solide per il futuro.

Nonostante le speculazioni sul possibile ritorno al Real Madrid, Mourinho mantiene la propria attenzione sulla squadra che guida attualmente. Il club spagnolo, infatti, sarebbe interessato a riportare l’allenatore sulla panchina, sfruttando la sua esperienza e il suo carisma. Tuttavia, come lo stesso Mourinho ha sottolineato, "non ora" significa che i tempi non sono maturi per un trasferimento di questo tipo.

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La scelta di rimanere al Benfica potrebbe avere ripercussioni importanti anche a livello mediatico e tattico. Mourinho, noto per la sua capacità di adattarsi a contesti diversi e di ottenere risultati immediati, sta puntando a consolidare il progetto lusitano prima di considerare eventuali opportunità altrove.

In sintesi, José Mourinho ribadisce il suo attaccamento al Benfica e la volontà di non lasciare spazio a decisioni affrettate. La sua frase, semplice ma decisa è stata poi continuata con: “Il Benfica mi ha inviato una nuova proposta di contratto mercoledì. Ma ho detto: non ora. Domenica vedremo. La prossima settimana è importante per il mio futuro. Riguardo alla mia situazione personale, non credo che ci sia motivo di preoccupazione. Nessuno dovrebbe mai preoccuparsi se qualcuno resta o se ne va perché il Benfica è più grande di tutti”.

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